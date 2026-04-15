У Раді пропонують нові правила соціальної допомоги та меморіальних поховань

Комітет Верховної Ради з соціальної політики розглянув низку законопроєктів і рекомендував парламенту підтримати ініціативи щодо запровадження базової соціальної допомоги, використання гуманітарного транспорту та уточнення правил поховання загиблих захисників.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання в режимі відеоконференції, під час якого розглянув низку законодавчих ініціатив.

За підсумками обговорення законопроєкту про базову соціальну допомогу (№15094) Комітет рекомендував парламенту ухвалити його за основу. Документ спрямований на впровадження сучасних підходів до державної підтримки громадян із вразливих категорій. Зокрема, йдеться про активне виявлення сімей із низькими доходами, допомогу в оформленні соціальних виплат та розширення доступу до соціальних послуг за місцем проживання.

Проєкт також передбачає об’єднання грошових виплат і соціальних послуг для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, із застосуванням індивідуального підходу.

Серед основних положень — запровадження нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги. Вона надаватиметься малозабезпеченим сім’ям за заявою, зокрема у випадках відмови від інших видів допомоги на дітей. Передбачено також можливість одночасного отримання цієї допомоги разом із виплатами для осіб пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії.

Розмір базової допомоги пропонується визначати щороку законом про державний бюджет, але не нижче прожиткового мінімуму. Для сім’ї виплата розраховуватиметься окремо для кожного її члена, а для осіб з інвалідністю — за окремими правилами, визначеними урядом.

Крім того, законопроєкт передбачає комплексний підхід до підтримки: оцінку потреб домогосподарств, розроблення індивідуальних планів допомоги, надання адресних виплат і соціальних послуг, а також заходи, спрямовані на повернення працездатних осіб до ринку праці.

Також Комітет розглянув законопроєкт щодо забезпечення перевезень населення в умовах воєнного стану (№15102) і рекомендував ухвалити його за основу. Документ має на меті створити правові умови для використання транспортних засобів, отриманих як гуманітарна допомога, на міжміських і приміських автобусних маршрутах.

Окремо було переглянуто висновок до законопроєкту про зміни щодо місць поховання осіб, які загинули, захищаючи незалежність України (№13693). Необхідність перегляду пов’язана з уточненням норм щодо використання земель, зокрема тих, що входять до природоохоронних мереж.

У межах доопрацювання також запропоновано врегулювати питання поховання на військових меморіальних кладовищах осіб із незнятою судимістю, а також передбачити можливість перепоховання видатних діячів боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому.

