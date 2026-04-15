Украина внедряет новую модель ведения войны — дроново-штурмовые подразделения, — Минобороны

Они совмещают воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему.

Министерство обороны Украины сообщило о внедрении новой модели ведения боевых действий, предусматривающей создание дроново-штурмовых подразделений.

Речь идет о подразделениях, объединяющих воздушные и наземные беспилотники вместе с пехотой в единую боевую систему.

По данным ведомства, такой подход уже продемонстрировал эффективность на юге Украины: с февраля удалось освободить значительные территории благодаря применению этих подразделений.

