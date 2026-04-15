Україна впроваджує нову модель ведення війни — дроново-штурмові підрозділи, — Міноборони

Вони поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.

Міністерство оборони України повідомило про впровадження нової моделі ведення бойових дій, яка передбачає створення дроново-штурмових підрозділів.

Йдеться про підрозділи, що об’єднують повітряні та наземні безпілотники разом із піхотою в єдину бойову систему.

За даними відомства, такий підхід уже продемонстрував ефективність на півдні України: з лютого вдалося звільнити значні території саме завдяки застосуванню цих підрозділів.

