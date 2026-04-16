Александр Петришин: использование практики ЕСПЧ требует не только формальных ссылок, но и глубокого понимания ее контекста и методологии применения

Александр Петришин отметил, что Конституционный Суд Украины применяет принцип дружественного отношения к международному праву.

Исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин и судья суда Александр Водянников приняли участие в работе Международной конференции «Национальные суды и ЕСПЧ: роль каждого, взаимодействие, диалог».

Мероприятие, организованное Верховным Судом совместно с Департаментом сотрудничества Совета Европы по вопросам прав человека и правосудия, объединило судей Конституционного Суда Украины, Европейского суда по правам человека и судов системы судоустройства, а также представителей органов государственной власти, гражданского общества и научного сообщества.

С приветственными речами к участникам мероприятия обратились Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, Председатель Европейского суда по правам человека Маттиас Гийомар, исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин.

В своем выступлении Александр Петришин уделил особое внимание вопросу методологической конвергенции. Конституционный Суд Украины, Верховный Суд и Европейский суд по правам человека, по его словам, рассматриваются не как иерархические структуры, а как партнеры, находящиеся на общих позициях, придерживаясь принципов верховенства права, демократии и защиты прав человека. Он подчеркнул формирование общего правового пространства, в котором конституционные и конвенционные стандарты находятся в постоянном диалоге.

Отдельно исполняющий обязанности Председателя КСУ остановился на вопросе применения практики ЕСПЧ в решениях Суда. Он отметил, что Конституционный Суд Украины применяет принцип дружественного отношения к международному праву. Решения ЕСПЧ являются ориентиром для Суда, однако речь идет не о формальном ссылании на его практику, а об их использовании как поддерживающей аргументации и источника вдохновения. Следует помнить, подчеркнул Александр Петришин, что именно Конституция Украины имеет высшую юридическую силу в государстве.

«Использование практики ЕСПЧ в конституционном обосновании требует не только формальных ссылок, но и глубокого понимания ее контекста и методологии применения в национальном правопорядке», — подчеркнул он.

Судебный диалог, по мнению спикера, должен базироваться на общем юридическом языке. Отдельным измерением этого диалога является индивидуальная конституционная жалоба как элемент национального механизма защиты прав человека. Ее эффективность, отметил Александр Петришин, напрямую связана со способностью обеспечить реальное восстановление нарушенных прав.

Исполняющий обязанности Председателя КСУ также обозначил вызовы, стоящие перед Судом в условиях военного положения. Речь шла, в частности, о сохранении конституционного баланса и пределов допустимого ограничения прав и свобод человека.

Даже при чрезвычайных обстоятельствах право не должно терять своей нормативной силы, а конституционные гарантии должны оставаться эффективными, — отметил он.

В рамках конференции с ключевыми докладами выступили судья Европейского суда по правам человека от Украины Николай Гнатовский и руководитель отдела Департамента исполнения решений ЕСПЧ Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Павел Пушкар.

