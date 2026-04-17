Как получить справку об отсутствии налоговой задолженности для признания предприятия критически важным

В налоговой разъяснили вопрос получения справки об отсутствии налоговой задолженности для признания предприятия критически важным.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объяснило, каким образом предприятию получить информацию об отсутствии задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты и единого взноса с целью определения такого субъекта хозяйствования критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

В ведомстве отметили, что пунктом 2 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время» (далее – Порядок), установлены критерии, по которым определяются предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в частности:

отсутствие задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос), что подтверждается справкой об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, или выпиской из информационной системы органов ГНС о статусе расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами, заверенной руководителем предприятия, учреждения, организации (п.п. 5 п. 2 Порядка).

Механизм предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы (далее – Справка), определен Порядком предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 03.09.2018 № 733 (далее – Порядок № 733).

В соответствии с п. 3 Порядка № 733 для получения Справки плательщик подает заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы (далее – Заявление).

Справка предоставляется плательщику бесплатно.

Заявление подается плательщиком (по его выбору):

в бумажной форме – в государственную налоговую инспекцию по основному месту учета такого плательщика или в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять меры по погашению налогового долга. Если Заявление подано в государственную налоговую инспекцию, его передают в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять меры по погашению налогового долга (далее – уполномоченный орган);

в электронной форме – на адрес уполномоченного органа через приватную часть электронного кабинета с соблюдением требований законов Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» (далее – Закон № 851), от 05 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронных доверительных услугах» (далее – Закон № 2155).

Заявление составляется с обязательной ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт, которым предусмотрена необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, и с указанием наименования субъекта (предприятия, учреждения, организации), в который Справка будет подана плательщиком.

Форма Заявления приведена в приложении 2 к Порядку № 733.

Справка или отказ в предоставлении Справки готовятся уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления органом, в который оно было подано (п. 4 Порядка № 733).

Абзацем первым п. 6 Порядка № 733 установлено, что срок действия Справки составляет десять календарных дней с даты ее формирования. В Справке обязательно указывается срок ее действия.

В соответствии с п. 7 Порядка № 733 Справка предоставляется по выбору плательщика в бумажной или электронной форме, о чем он указывает в Заявлении.

Справку в бумажной форме плательщик (его законный или уполномоченный представитель) получает непосредственно в органе, в который было подано Заявление.

Справку или отказ в предоставлении Справки в электронной форме плательщик получает во вкладке «Входящие» меню «Входящие/исходящие документы» приватной части Электронного кабинета с соблюдением требований Законов № 851, № 2155.

Учитывая изложенное, для получения информации об отсутствии задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты и единого взноса с целью определения субъекта хозяйствования критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предприятию необходимо подать Заявление в бумажной и электронной форме в государственную налоговую инспекцию по основному месту учета такого плательщика или в уполномоченный орган.

В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления контролирующим органом, в который оно было подано, предприятие получает Справку в бумажной или электронной форме, о чем было указано в Заявлении.

