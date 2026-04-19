«Каждый доллар — это ракеты»: Зеленский заявил, что российская нефть в «теневом флоте» приносит РФ миллиарды на войну

11:44, 19 апреля 2026
Президент Украины подчеркнул масштабность российских ударов, роль нефтяных доходов в финансировании войны, а также необходимость ужесточения санкций и блокирования «теневого флота» РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальному состоянию войны и дипломатических процессов и создает у российского руководства иллюзию возможности и в дальнейшем вести боевые действия.

Он сообщил, что только за последнюю неделю российские силы применили против украинских городов и общин более 2360 ударных беспилотников, более 1320 управляемых авиабомб и почти 60 ракет различных типов.

Зеленский подчеркнул, что каждый доллар, полученный Россией от продажи нефти, фактически направляется на финансирование войны. По его словам, в море сейчас находятся более 110 танкеров так называемого «теневого флота» РФ, на борту которых перевозится более 12 миллионов тонн российской нефти.

Он отметил, что из-за ослабления санкций эту нефть снова можно продавать без надлежащих ограничений, а ее стоимость составляет около 10 миллиардов долларов, которые напрямую превращаются в ресурс для новых атак на Украину.

Президент подчеркнул необходимость остановки российских танкеров вместо их прохода в порты и сокращения экспорта нефти государства-агрессора.

«Важно, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты. Необходимо, чтобы экспорт нефти агрессора сокращался, и украинские санкции в отношении дальнемагистральных перевозок продолжают действовать именно в этом направлении», — отметил Президент.

