«Кожен долар — гроші на війну»: Зеленський попередив про ризики послаблення санкцій на російську нафту

11:44, 19 квітня 2026
Президент України наголосив на масштабних російських ударах, ролі нафтових доходів у фінансуванні війни та необхідності посилення санкцій і блокування «тіньового флоту» РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальному стану війни та дипломатичних процесів і створює у російського керівництва ілюзію можливості й надалі вести бойові дії.

Він повідомив, що лише за останній тиждень російські сили застосували проти українських міст і громад понад 2360 ударних безпілотників, більш ніж 1320 керованих авіабомб і майже 60 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що кожен долар, отриманий Росією від продажу нафти, фактично спрямовується на фінансування війни. За його словами, у морі наразі перебувають понад 110 танкерів так званого «тіньового флоту» РФ, на борту яких перевозиться понад 12 мільйонів тонн російської нафти.

Він зазначив, що через послаблення санкцій цю нафту знову можна продавати без належних обмежень, а її вартість становить близько 10 мільярдів доларів, які прямо перетворюються на ресурс для нових атак по Україні.

Президент підкреслив необхідність зупинки російських танкерів замість їхнього проходу до портів та скорочення експорту нафти держави-агресора.

«Важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти. Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це», – заважив Президент.

