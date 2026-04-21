В «Дії» появится сервис «єДумка» для онлайн-обращений к местным властям — сроки и регионы тестового запуска

17:41, 21 апреля 2026
Проект предусматривает двухлетнее тестирование в пяти областях и возможность для граждан подавать идеи, жалобы и голосовать за инициативы.
Министерство цифровой трансформации опубликовало проект постановления о запуске экспериментального сервиса «єДумки» для онлайн-коммуникации граждан с местными властями через портал «Дія».

Согласно документу, проект планируется протестировать в течение двух лет в Винницкой, Волынской, Запорожской, Тернопольской и Харьковской областях. Цель инициативы — обеспечить удобное взаимодействие граждан с органами местного самоуправления и военными администрациями.

Среди основных функций сервиса — подача идей и предложений по вопросам местного значения, сообщения о проблемах в общинах, отслеживание статуса рассмотрения обращений, получение ответов и возможность их оценивать.

При подаче предложений пользователи смогут добавлять фото, скриншоты документов и геолокацию. После модерации идеи будут публиковаться на портале «Дія». В течение 14 календарных дней автор должен собрать поддержку не менее 0,1% жителей соответствующей территориальной общины. Данные будут браться из реестров Государственной миграционной службы.

Если предложение набирает необходимую поддержку, орган местного самоуправления или администрация обязаны рассмотреть его в течение 15 календарных дней. Срок может быть продлен в случае необходимости вынесения вопроса на пленарное заседание.

Также пользователи смогут просматривать идеи других граждан, поддерживать или не поддерживать их, участвовать в опросах, инициированных местными властями, а также сообщать о нарушениях или несоответствующем контенте и получать результаты рассмотрения таких обращений.

В проекте постановления определены критерии принадлежности лица к территориальной общине. Это может быть зарегистрированное или задекларированное место жительства, наличие недвижимости, уплата местных налогов, получение пенсии по месту жительства, статус внутренне перемещенного лица, обучение в местных учебных заведениях или статус учредителя юридического лица, зарегистрированного в общине.

Отмечается, что сервис «еДумки» будет предусматривать возможность подачи предложений, рекомендаций и сообщений о проблемах местного значения. Реализация проекта не потребует дополнительных средств государственного или местных бюджетов. Финансирование планируется осуществлять за счет международной технической помощи и других разрешенных законодательством источников.

