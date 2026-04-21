У Дії з’явиться єДумка для онлайн-звернень до місцевої влади – терміни та регіони тестового запуску

Проєкт передбачає дворічне тестування у п’яти областях та можливість громадян подавати ідеї, скарги й голосувати за ініціативи.

Міністерство цифрової трансформації опублікувало проєкт постанови про запуск експериментального сервісу «єДумки» для онлайн-комунікації громадян із місцевою владою через портал «Дія».

Згідно з документом, проєкт планується протестувати протягом двох років у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Тернопільській та Харківській областях. Мета ініціативи — забезпечити зручну взаємодію громадян із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями.

Серед основних функцій сервісу — подання ідей та пропозицій щодо питань місцевого значення, повідомлення про проблеми у громадах, відстеження статусу розгляду звернень, отримання відповідей та можливість оцінювати їх.

Під час подання пропозицій користувачі зможуть додавати фото, скріншоти документів та геолокацію. Після модерації ідеї публікуватимуться на порталі «Дія». Протягом 14 календарних днів автор має зібрати підтримку не менше ніж 0,1% мешканців відповідної територіальної громади. Дані братимуться з реєстрів Державної міграційної служби.

Якщо пропозиція набирає необхідну підтримку, орган місцевого самоврядування або адміністрація зобов’язані розглянути її протягом до 15 календарних днів. Строк може бути продовжений у разі необхідності винесення питання на пленарне засідання.

Також користувачі зможуть переглядати ідеї інших громадян, підтримувати або не підтримувати їх, брати участь в опитуваннях, ініційованих місцевою владою, а також повідомляти про порушення чи недоречний контент і отримувати результати розгляду таких звернень.

У проєкті постанови визначено критерії належності особи до територіальної громади. Це може бути зареєстроване або задеклароване місце проживання, наявність нерухомості, сплата місцевих податків, отримання пенсії за місцем проживання, статус внутрішньо переміщеної особи, навчання у місцевих закладах освіти або статус засновника юридичної особи, зареєстрованої у громаді.

Зазначається, що сервіс «єДумки» передбачатиме можливість подання пропозицій, рекомендацій і повідомлень про проблеми місцевого значення. Реалізація проєкту не потребуватиме додаткових коштів державного або місцевих бюджетів. Фінансування планується здійснювати за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших дозволених законодавством джерел.

