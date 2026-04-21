Ушел из жизни судья Хозяйственного суда Запорожской области в отставке Виталий Хуторной

Оборвалась жизнь судьи Хозяйственного суда Запорожской области в отставке Виталия Хуторного.

20 апреля ушел из жизни судья Хозяйственного суда Запорожской области в отставке Хуторной Виталий Михайлович. Об этом сообщил Хозяйственный суд Запорожской области.

Виталий Михайлович посвятил свою жизнь служению правосудию. Работая в судебной системе, он проявил себя как высокопрофессиональный, принципиальный и ответственный судья, который пользовался заслуженным уважением среди коллег и юридического сообщества.

«Светлая память о Виталии Михайловиче навсегда сохранится в сердцах коллег и всех, кто имел честь работать с ним.

Коллектив Хозяйственного суда Запорожской области выражает искренние соболезнования родным и близким», — написали в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Михайловича.

