Пішов з життя суддя Господарського суду Запорізької області у відставці Віталій Хуторний

Обірвалося життя судді Господарського суду Запорізької області у відставці Віталія Хуторного.

20 квітня пішов з життя суддя Господарського суду Запорізької області у відставці Хуторний Віталій Михайлович. Про це повідомив Господарський суд Запорізької області.

Віталій Михайлович присвятив своє життя служінню правосуддю. Працюючи в судовій системі, він проявив себе як високопрофесійний, принциповий та відповідальний суддя, який користувався заслуженою повагою серед колег і юридичної спільноти.

«Світла пам’ять про Віталія Михайловича назавжди збережеться в серцях колег і всіх, хто мав честь працювати з ним.

Колектив Господарського суду Запорізької області висловлює щирі співчуття рідним і близьким», - написали у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія Михайловича.

