  1. В Україні

Пішов з життя суддя Господарського суду Запорізької області у відставці Віталій Хуторний

12:16, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обірвалося життя судді Господарського суду Запорізької області у відставці Віталія Хуторного.
Фото: zp.arbitr.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

20 квітня пішов з життя суддя Господарського суду Запорізької області у відставці Хуторний Віталій Михайлович. Про це повідомив Господарський суд Запорізької області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Віталій Михайлович присвятив своє життя служінню правосуддю. Працюючи в судовій системі, він проявив себе як високопрофесійний, принциповий та відповідальний суддя, який користувався заслуженою повагою серед колег і юридичної спільноти.

«Світла пам’ять про Віталія Михайловича назавжди збережеться в серцях колег і всіх, хто мав честь працювати з ним.

Колектив Господарського суду Запорізької області висловлює щирі співчуття рідним і близьким», - написали у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія Михайловича.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]