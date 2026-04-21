  1. В Украине

Суд рассмотрит дело о переплате в размере более 1 млн гривен за мясо для киевских детских садов и школ

19:11, 21 апреля 2026
Речь идет о возможном необоснованном завышении стоимости поставок мяса для учебных заведений Киева и убытках для бюджета.
Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о признании недействительными дополнительных соглашений о поставках мяса для детских садов и школ Оболонского района столицы. Также прокуратура просит обязать поставщика вернуть в бюджет более 1 млн грн.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что обращение в суд было осуществлено из-за бездействия должностных лиц Управления образования, которые не приняли меры для возврата излишне уплаченных средств.

Основанием для иска стали нарушения, выявленные при выполнении договоров на поставку мяса птицы, говядины и свинины для учебных заведений Оболонского района Киева.

По данным следствия, в 2024-2025 годах после заключения основных договоров между Управлением образования Оболонской РГА и частным предприятием стороны подписали ряд дополнительных соглашений. Они предусматривали неоднократное повышение цен: на говядину — на 17,9%, на свинину — на 28,45%, на курятину — на 15%.

Как установлено, повышение стоимости происходило без подтвержденных колебаний рыночных цен, что, по данным прокуратуры, противоречит Закону Украины «О публичных закупках».

В результате, по версии следствия, поставщик необоснованно получил более 1 млн грн бюджетных средств.

Прокуратура просит суд признать дополнительные соглашения недействительными и обязать предприятие вернуть средства в бюджет. Хозяйственный суд Киева уже возбудил производство по делу.

