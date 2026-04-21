Суд розгляне справу про переплату у понад 1 млн гривень на м’ясі для київських дитсадків і шкіл

Йдеться про можливе необґрунтоване підвищення вартості постачання м’яса для закладів освіти Києва та втрати бюджету.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратури звернулися до Господарського суду Києва з позовом про визнання недійсними додаткових угод щодо постачання м’яса для дитячих садків і шкіл Оболонського району столиці. Також прокуратура просить зобов’язати постачальника повернути до бюджету понад 1 млн грн.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що звернення до суду було здійснене через бездіяльність посадових осіб Управління освіти, які не вжили заходів для повернення надмірно сплачених коштів.

Підставою для позову стали порушення, виявлені під час виконання договорів на постачання м’яса птиці, яловичини та свинини для закладів освіти Оболонського району Києва.

За даними слідства, у 2024-2025 роках після укладення основних договорів між Управлінням освіти Оболонської РДА та приватним підприємством сторони підписали низку додаткових угод. Вони передбачали неодноразове підвищення цін: на яловичину — на 17,9%, на свинину — на 28,45%, на курятину — на 15%.

Як встановлено, підвищення вартості відбувалося без підтверджених коливань ринкових цін, що, за даними прокуратури, суперечить Закону України «Про публічні закупівлі».

Унаслідок цього постачальник, за версією слідства, безпідставно отримав понад 1 млн грн бюджетних коштів.

Прокуратура просить суд визнати додаткові угоди недійсними та зобов’язати підприємство повернути кошти до бюджету. Господарський суд Києва вже відкрив провадження у справі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.