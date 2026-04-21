Суд розгляне справу про переплату у понад 1 млн гривень на м’ясі для київських дитсадків і шкіл

19:11, 21 квітня 2026
Йдеться про можливе необґрунтоване підвищення вартості постачання м’яса для закладів освіти Києва та втрати бюджету.
Прокуратури звернулися до Господарського суду Києва з позовом про визнання недійсними додаткових угод щодо постачання м’яса для дитячих садків і шкіл Оболонського району столиці. Також прокуратура просить зобов’язати постачальника повернути до бюджету понад 1 млн грн.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що звернення до суду було здійснене через бездіяльність посадових осіб Управління освіти, які не вжили заходів для повернення надмірно сплачених коштів.

Підставою для позову стали порушення, виявлені під час виконання договорів на постачання м’яса птиці, яловичини та свинини для закладів освіти Оболонського району Києва.

За даними слідства, у 2024-2025 роках після укладення основних договорів між Управлінням освіти Оболонської РДА та приватним підприємством сторони підписали низку додаткових угод. Вони передбачали неодноразове підвищення цін: на яловичину — на 17,9%, на свинину — на 28,45%, на курятину — на 15%.

Як встановлено, підвищення вартості відбувалося без підтверджених коливань ринкових цін, що, за даними прокуратури, суперечить Закону України «Про публічні закупівлі».

Унаслідок цього постачальник, за версією слідства, безпідставно отримав понад 1 млн грн бюджетних коштів.

Прокуратура просить суд визнати додаткові угоди недійсними та зобов’язати підприємство повернути кошти до бюджету. Господарський суд Києва вже відкрив провадження у справі.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Азартні ігри ведуть до боргів та розлучення: які наслідки фіксує судова практика

Мінцифра розпочала масштабне дослідження, щоб отримати об’єктивне уявлення про реальний вплив азартних ігор на українське суспільство.

Українців хочуть звільнити від судового збору у справах про зруйноване житло

У парламенті ініціюють зміни, які можуть прибрати фінансові бар’єри для звернення до суду у справах про житло, зруйноване внаслідок війни.

Маніфест автономії ВРП: дисциплінарне провадження без очікування вироку у кримінальній справі

Чи достатньо матеріалів негласних слідчих розшукових дій для припинення кар’єри судді: дисциплінарна практика ВРП.

Банкрутство за замовленням: ВС відмовив банку у закритті провадження через звʼязок кредитора та боржника

Верховний Суд підтвердив, що кредитор не може ініціювати закриття справи, використовуючи доводи, які вже були предметом дослідження під час відкриття провадження.

ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.

