Во Львове после атаки российских дронов у мужчины в легких застрял 10-сантиметровый кусок стекла

Украинские медики продолжают спасать жизни даже в крайне сложных условиях войны. После атаки российских дронов на Львов 24 марта врачи Больницы Святого Луки (Первое медобъединение Львова) провели уникальную операцию пациенту, в легком которого застрял 10-сантиметровый осколок стекла — буквально в миллиметрах от аорты. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Речь идет о 44-летнем мужчине, который получил ранения во время взрыва. Во время воздушной тревоги он вместе с дочерью находился дома, однако вышел на балкон, чтобы посмотреть на направление движения дрона, после чего прогремел взрыв.

Первую помощь мужчине оказали парамедики батальона «Госпитальеры», которые оперативно доставили его в больницу. Состояние пациента было тяжелым: осколок стекла пробил левое легкое и остановился в непосредственной близости к нисходящей части аорты. По словам медиков, любое смещение могло привести к массивному кровотечению и смерти.

Хирурги выбрали малоинвазивную тактику вмешательства вместо открытой операции. Через небольшие проколы с помощью эндоскопической камеры им удалось безопасно удалить осколок и восстановить легкое, не повредив сосуды.

В настоящее время пациент уже выписан из больницы. Он призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

