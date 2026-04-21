У Львові після атаки російських дронів у чоловіка в легенях застряг 10-сантиметровий шматок скла

Українські медики продовжують рятувати життя навіть у надскладних умовах війни. Після атаки російських дронів на Львів 24 березня лікарі Лікарні Святого Луки (Перше медоб’єднання Львова) провели унікальну операцію пацієнту, в легені якого застряг 10-сантиметровий уламок скла — буквально за міліметри від аорти. Про це розповів Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Йдеться про 44-річного чоловіка, який отримав поранення під час вибуху. Під час повітряної тривоги він разом із донькою перебував удома, однак вийшов на балкон, щоб подивитися на напрямок руху дрона, після чого пролунав вибух.

Першу допомогу чоловіку надали парамедики батальйону «Госпітальєри», які оперативно доставили його до лікарні. Стан пацієнта був важким: уламок скла пробив ліву легеню та зупинився в безпосередній близькості до низхідної частини аорти. За словами медиків, будь-яке зміщення могло призвести до масивної кровотечі та смерті.

Хірурги обрали малоінвазивну тактику втручання замість відкритої операції. Через невеликі проколи за допомогою ендоскопічної камери їм вдалося безпечно видалити уламок і відновити легеню, не пошкодивши судини.

Наразі пацієнт уже виписаний із лікарні. Він закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

