  1. В Україні

У Львові після атаки російських дронів у чоловіка в легенях застряг 10-сантиметровий шматок скла

22:00, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час повітряної тривоги чоловік разом із донькою перебував удома, однак вийшов на балкон, щоб подивитися на напрямок руху дрона, після чого пролунав вибух.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські медики продовжують рятувати життя навіть у надскладних умовах війни. Після атаки російських дронів на Львів 24 березня лікарі Лікарні Святого Луки (Перше медоб’єднання Львова) провели унікальну операцію пацієнту, в легені якого застряг 10-сантиметровий уламок скла — буквально за міліметри від аорти. Про це розповів Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про 44-річного чоловіка, який отримав поранення під час вибуху. Під час повітряної тривоги він разом із донькою перебував удома, однак вийшов на балкон, щоб подивитися на напрямок руху дрона, після чого пролунав вибух.

Першу допомогу чоловіку надали парамедики батальйону «Госпітальєри», які оперативно доставили його до лікарні. Стан пацієнта був важким: уламок скла пробив ліву легеню та зупинився в безпосередній близькості до низхідної частини аорти. За словами медиків, будь-яке зміщення могло призвести до масивної кровотечі та смерті.

Хірурги обрали малоінвазивну тактику втручання замість відкритої операції. Через невеликі проколи за допомогою ендоскопічної камери їм вдалося безпечно видалити уламок і відновити легеню, не пошкодивши судини.

Наразі пацієнт уже виписаний із лікарні. Він закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]