На Волыни женщина продала 6-летнего сына за 25 тысяч долларов — ОГП

На Волыни сообщили о подозрении 38-летней женщине в торговле малолетним ребенком. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 6-летнего мальчика хотели продать за 25 000 долларов США.

Как указали в ОГП, женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражи, после развода осталась проживать с младшим сыном, тогда как двое старших детей в возрасте 13 и 16 лет остались с отцом. Впоследствии, по данным следствия, не желая дальше заботиться о ребенке, она решила продать мальчика.

В марте 2026 года подозреваемая нашла покупателя и договорилась о передаче ребенка за 25 тысяч долларов США. Мужчина, которому было предложено приобрести ребенка, обратился в правоохранительные органы.

«Продажа мальчика состоялась 17 апреля 2026 года в городе Луцк под контролем правоохранителей. Сразу после получения средств женщину задержали», — указали в ОГП.

Под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в торговле малолетним ребенком (ч. 3 ст. 149 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также будет дана правовая оценка действиям работников социальных служб, поскольку ребенок находился на учете.

Сейчас 6-летний мальчик находится в детском приюте под надзором органов опеки.

