На Волині жінка продала 6-річного сина за 25 тисяч доларів – ОГП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині повідомили про підозру 38-річну жінці у торгівлі малолітньою дитиною. Як повідомили у Офісі Генпрокурора, 6 річного хлопчика хотіли продати 25 000 доларів США.

Як вказали в ОГП, жінка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, після розлучення залишилася проживати з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком. Згодом, за даними слідства, не бажаючи надалі піклуватися про дитину, вона вирішила продати хлопчика.

У березні 2026 року підозрювана знайшла покупця та домовилася про передачу дитини за 25 тисяч доларів США. Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів.

«Продаж хлопчика відбулася 17 квітня 2026 року у місті Луцьк під контролем правоохоронців. Одразу після отримання коштів жінку затримали», - вказали в ОГП.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру у торгівлі малолітньою дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також буде надано правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина перебувала на обліку.

Зараз 6-річний хлопчик перебуває у дитячому притулку під наглядом органів опіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.