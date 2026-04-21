На Волині жінка продала 6-річного сина за 25 тисяч доларів – ОГП

22:36, 21 квітня 2026
Діям працівників соціальних служб нададуть правову оцінку, оскільки дитина перебувала на обліку.
На Волині повідомили про підозру 38-річну жінці у торгівлі малолітньою дитиною. Як повідомили у Офісі Генпрокурора, 6 річного хлопчика хотіли продати 25 000 доларів США.

Як вказали в ОГП, жінка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, після розлучення залишилася проживати з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком. Згодом, за даними слідства, не бажаючи надалі піклуватися про дитину, вона вирішила продати хлопчика.

У березні 2026 року підозрювана знайшла покупця та домовилася про передачу дитини за 25 тисяч доларів США. Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів.

«Продаж хлопчика відбулася 17 квітня 2026 року у місті Луцьк під контролем правоохоронців. Одразу після отримання коштів жінку затримали», - вказали в ОГП.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру у торгівлі малолітньою дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також буде надано правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина перебувала на обліку.

Зараз 6-річний хлопчик перебуває у дитячому притулку під наглядом органів опіки.

ОГП гроші діти торгівля людьми

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Азартні ігри ведуть до боргів та розлучення: які наслідки фіксує судова практика

Мінцифра розпочала масштабне дослідження, щоб отримати об’єктивне уявлення про реальний вплив азартних ігор на українське суспільство.

Українців хочуть звільнити від судового збору у справах про зруйноване житло

У парламенті ініціюють зміни, які можуть прибрати фінансові бар’єри для звернення до суду у справах про житло, зруйноване внаслідок війни.

Маніфест автономії ВРП: дисциплінарне провадження без очікування вироку у кримінальній справі

Чи достатньо матеріалів негласних слідчих розшукових дій для припинення кар’єри судді: дисциплінарна практика ВРП.

Банкрутство за замовленням: ВС відмовив банку у закритті провадження через звʼязок кредитора та боржника

Верховний Суд підтвердив, що кредитор не може ініціювати закриття справи, використовуючи доводи, які вже були предметом дослідження під час відкриття провадження.

ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.

