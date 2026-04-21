В Одессе задержали военнослужащих ТЦК — факт официально подтвердили, проводится проверка

Правоохранители задержали представителей районного ТЦК, обстоятельства выясняются.

В Одессе правоохранители задержали военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Информацию об этом подтвердили в областном ТЦК и СП.

По данным учреждения, на данный момент установлен сам факт задержания. Другие детали события уточняются. Руководство областного ТЦК обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами для полного выяснения обстоятельств.

В учреждении подчеркивают, что заинтересованы в прозрачном и объективном расследовании. Там отмечают: любые нарушения закона среди военнослужащих являются недопустимыми, а очищение системы от лиц, которые дискредитируют службу, остается приоритетом.

В то же время отмечается, что Одесский областной ТЦК и СП продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщало «Суспільне», речь идет о задержании восьми представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового. По данным источников, они «требовали 50 тыс. долларов». Местные СМИ писали о преследовании и стрельбе. Издание «Думская» утверждало, что операцию по задержанию проводил спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.

