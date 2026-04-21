В Одесі затримали військових ТЦК — факт офіційно підтвердили, триває перевірка

Правоохоронці затримали представників районного ТЦК, обставини з’ясовують.

В Одесі правоохоронці затримали військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Інформацію про це підтвердили в обласному ТЦК та СП.

За даними установи, наразі встановлено сам факт затримання. Інші деталі події уточнюються. Керівництво обласного ТЦК забезпечує взаємодію з правоохоронними органами для повного з’ясування обставин.

В установі наголошують, що зацікавлені у прозорому та об’єктивному розслідуванні. Там підкреслюють: будь-які порушення закону серед військовослужбовців є неприпустимими, а очищення системи від осіб, які дискредитують службу, залишається пріоритетом.

Водночас зазначається, що Одеський обласний ТЦК та СП продовжує працювати у штатному режимі.

Як повідомляло «Суспільне», йдеться про затримання вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничого. За даними джерел, ті «вимагали 50 тис. доларів».

Місцеві ЗМІ писали про переслідування та стрілянину. Видання Думская стверджувало, що операцію із затримання проводив спецпідрозділ КОРД і співробітники внутрішньої безпеки СБУ.

