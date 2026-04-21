  1. В Україні

В Одесі затримали військових ТЦК — факт офіційно підтвердили, триває перевірка

14:55, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці затримали представників районного ТЦК, обставини з’ясовують.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці затримали військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Інформацію про це підтвердили в обласному ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними установи, наразі встановлено сам факт затримання. Інші деталі події уточнюються. Керівництво обласного ТЦК забезпечує взаємодію з правоохоронними органами для повного з’ясування обставин.

В установі наголошують, що зацікавлені у прозорому та об’єктивному розслідуванні. Там підкреслюють: будь-які порушення закону серед військовослужбовців є неприпустимими, а очищення системи від осіб, які дискредитують службу, залишається пріоритетом.

Водночас зазначається, що Одеський обласний ТЦК та СП продовжує працювати у штатному режимі.

Як повідомляло «Суспільне», йдеться про затримання вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничого. За даними джерел, ті «вимагали 50 тис. доларів».

Місцеві ЗМІ писали про переслідування та стрілянину. Видання Думская стверджувало, що операцію із затримання проводив спецпідрозділ КОРД і співробітники внутрішньої безпеки СБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]