Ветроэнергетика в Карпатах: в Раде ищут баланс между «зеленой» энергетикой и экологией

Парламентские комитеты разрабатывают подходы к развитию ветроэнергетики в горных районах и одновременно к защите уникальных экосистем Карпат.

В Верховной Раде продолжается работа над регулированием строительства ветровых электростанций в Карпатском регионе с учетом экологических требований и евроинтеграционных обязательств. Об этом шла речь во время совместного заседания Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС и Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Как отметили в «Слуге народа», участники обсуждали баланс между развитием ветроэнергетики и сохранением природных экосистем Карпат. Подчеркивалось, что ветровая энергетика имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Украины, уменьшения зависимости от ископаемого топлива и поддержки экономического развития, особенно в условиях войны и послевоенного восстановления.

В то же время подчеркивается, что развитие возобновляемой энергетики не должно противоречить экологическим стандартам и обязательствам Украины в рамках интеграции в Европейский Союз.

Член Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Елена Винтоняк заявила, что строительство ветровых электростанций должно происходить прозрачно и с учетом европейских экологических практик, чтобы не наносить ущерба субальпийской зоне Карпат.

«Строительство ветровых электростанций — это одно из направлений повышения энергетической независимости страны. Но всё должно происходить так, чтобы не нарушать законодательство, учитывать экологические стандарты, установленные для нас ЕС, не разрушать окружающие экосистемы, выбирать оптимальные места и т. д.», — отметила она.

При рассмотрении ситуации, в частности в отношении проектов в горных районах Закарпатской области, депутаты анализировали экологические риски строительства ветропарков, а также возможные альтернативные места для их размещения с учетом требований природоохранного законодательства.

Отдельное внимание уделили государственному контролю и привлечению общественности к принятию решений. По словам Елены Винтоняк, это касается прежде всего проектов застройки полонины Руна, где возникают вопросы относительно оценки воздействия на окружающую среду и соблюдения процедур контроля.

«Вопросы экологических рисков строительства ветропарков в субальпийской зоне украинских Карпат, процедур оценки воздействия на окружающую среду и надлежащего государственного экологического контроля вызывают много вопросов», — сказала депутат.

Она также сообщила, что одним из результатов парламентского рассмотрения стало разъяснение Министерства развития общин и территорий относительно практики, которая ранее позволяла выделять фундамент объекта как отдельное сооружение.

«Выделение фундамента в качестве самостоятельного сооружения не соответствует требованиям ДБН и законодательства в сфере градостроительной деятельности. Поэтому искусственное выделение фундамента в качестве самостоятельного объекта строительства, которое ранее использовалось для обхода требований законодательства, будет устранено», — отметила она.

По итогам заседания комитеты подготовили проект совместного решения с рекомендациями для правительства. Среди них — подготовка комплексного заключения об экологических рисках строительства в высокогорье Карпат и проведение инвентаризации инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Также правительству рекомендуют рассмотреть вопрос отмены моратория на государственный экологический контроль, а Министерству развития общин и территорий — проверить практику Государственной инспекции архитектуры и градостроительства по признанию фундаментов отдельными объектами, а также сформировать перечень действующих проектов ветроэнергетики в Закарпатской области.

«Комитеты взяли время, чтобы проработать предоставленную информацию, предложения общественности и в дальнейшем принять окончательное решение», — подытожила Елена Винтоняк.

Она добавила, что парламентский контроль и в дальнейшем должен обеспечивать защиту Карпат от хаотичной застройки и баланс между энергетической безопасностью и сохранением окружающей среды.

