Авто-хамелеон – какой цвет укажут в документах

В сервисных центрах МВД фиксируют один доминирующий цвет кузова, даже если покрытие меняет оттенок в зависимости от освещения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Современные автомобили с покрытием типа «хамелеон» могут менять оттенок в зависимости от освещения и угла обзора, однако в регистрационных документах указывается только один основной цвет. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Во время регистрации или перерегистрации транспортного средства специалисты сервисных центров МВД совместно с Экспертной службой определяют доминирующий цвет кузова — тот, который преобладает при обычном дневном освещении. Именно этот цвет вносится в свидетельство о регистрации.

В ведомстве объясняют, что такая процедура необходима для точной идентификации транспортного средства и упорядоченного учета.

Если владелец меняет цвет автомобиля или наносит новое покрытие, в частности типа «хамелеон», необходимо обратиться в сервисный центр МВД и обновить регистрационные данные.

В МВД отмечают, что автомобили с таким покрытием не создают препятствий для регистрации при условии надлежащего оформления изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.