  1. В Україні

Авто-хамелеон – який колір впишуть у документи

17:11, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У сервісних центрах МВС фіксують один домінуючий колір кузова, навіть якщо покриття змінює відтінок залежно від освітлення.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сучасні автомобілі з покриттям типу «хамелеон» можуть змінювати відтінок залежно від освітлення та кута огляду, однак у реєстраційних документах зазначається лише один основний колір. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу фахівці сервісних центрів МВС разом з Експертною службою визначають домінуючий колір кузова — той, який переважає за звичайного денного освітлення. Саме цей колір вноситься до свідоцтва про реєстрацію.

У відомстві пояснюють, що така процедура необхідна для точної ідентифікації транспортного засобу та впорядкованого обліку.

Якщо власник змінює колір автомобіля або наносить нове покриття, зокрема типу «хамелеон», необхідно звернутися до сервісного центру МВС і оновити реєстраційні дані.

У МВС зазначають, що автомобілі з таким покриттям не створюють перешкод для реєстрації за умови належного оформлення змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

сервісний центр МВС авто автомобіль транспорт

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]