Авто-хамелеон – який колір впишуть у документи

У сервісних центрах МВС фіксують один домінуючий колір кузова, навіть якщо покриття змінює відтінок залежно від освітлення.

Сучасні автомобілі з покриттям типу «хамелеон» можуть змінювати відтінок залежно від освітлення та кута огляду, однак у реєстраційних документах зазначається лише один основний колір. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу фахівці сервісних центрів МВС разом з Експертною службою визначають домінуючий колір кузова — той, який переважає за звичайного денного освітлення. Саме цей колір вноситься до свідоцтва про реєстрацію.

У відомстві пояснюють, що така процедура необхідна для точної ідентифікації транспортного засобу та впорядкованого обліку.

Якщо власник змінює колір автомобіля або наносить нове покриття, зокрема типу «хамелеон», необхідно звернутися до сервісного центру МВС і оновити реєстраційні дані.

У МВС зазначають, що автомобілі з таким покриттям не створюють перешкод для реєстрації за умови належного оформлення змін.

