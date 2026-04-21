Как подготовить ребенка к вакцинации — советы медиков

Перед проведением прививки врач проводит осмотр ребенка и оценивает общее состояние его здоровья.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал несколько советов, как подготовить ребенка к вакцинации.

«Рутинные прививки — это эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Снижение количества вакцинированных может привести к вспышке так называемых вакциноуправляемых заболеваний, которые можно предотвратить благодаря вакцинации населения. После получения прививки иммунная система реагирует на введенную вакцину, вырабатывая иммунитет против инфекции, и формирует защиту от болезни», — отметили в ведомстве.

В Национальный календарь включены прививки от 11 инфекционных заболеваний. Большинство из них проводятся в раннем детском возрасте.

Как подготовить ребенка к процедуре вакцинации

Перед проведением прививки врач проводит осмотр ребенка и оценивает общее состояние его здоровья. Важно понимать, что ребенок может волноваться и тревожиться из-за процедуры вакцинации, нуждаться в психологической поддержке. Он может не понимать, зачем делать прививку, если он здоров. Прививка защищает здоровье вашего ребенка, поэтому ваша задача — подготовить сына или дочь к процедуре, в игровой форме объяснить особенности вакцинации.

Начать психологическую подготовку ребенка к прививке стоит сразу, как вы примете решение о вакцинации.

Как именно это сделать?

Обсудите с ребенком процедуру, которую он будет проходить, заранее. Дайте ответы на все вопросы, которые могут его интересовать.

Опишите ребенку каждое действие медработника, объясните, зачем обрабатывать место укола, как работает шприц и т. д. Можно вместе посмотреть мультфильм или специальные видео о вакцинации детей.

Ни в коем случае не акцентируйте внимание на том, что укол безболезненный — это будет неправдой. Лучше объясните, что только так вакцина сможет попасть в организм и помочь ему противостоять заболеванию.

Говорите в позитивном ключе, приводите себя, вакцинированных маму или папу, в пример.

Возьмите с собой в медучреждение любимую игрушку или вещь ребенка, которая может дать ему ощущение комфорта и отвлечь внимание.

Если перед процедурой ребенок чувствует тревогу и страх, попробуйте такие техники:

Техника сжатия. Предложите ребенку сжимать мячик или собственные ладони. Нужно сильно сжать что-то в ладонях и задержаться на 5 секунд в таком состоянии. Следующий этап — расслабление и повторение цикла.

Послушайте вместе музыку или спойте. Это поможет ребенку отвлечься от процедуры, и он будет более расслабленным.

Попробуйте поработать с воображением. Представьте вместе с ребенком место, которое ему приятно. Попросите сына/дочку описать, что он/она видит, какие запахи и звуки слышит, что чувствует.

Важно помнить, что иногда прививки, которые защищают ребенка от инфекционных заболеваний, могут вызывать временный дискомфорт, например незначительную боль в месте инъекции, повышение температуры. По этой причине ребенок может нервничать и плакать, соответственно после прививки он нуждается в большем внимании.

Обратитесь к врачу в случае повышения температуры или другого ухудшения состояния ребенка.

