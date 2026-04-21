Як підготувати дитину до вакцинації — поради медиків

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад, як підготувати дитину до вакцинації.

«Рутинні щеплення – це ефективний спосіб захисту від інфекційних хвороб. Зниження кількості вакцинованих може призвести до спалаху так званих вакцинокерованих захворювань, які можна попередити завдяки вакцинації населення. Після отримання щеплення імунна система реагує на введену вакцину, виробляючи імунітет проти інфекції, і формує захист проти хвороби», - зазначили у відомстві.

До Національного календаря внесені щеплення від 11 інфекційних хвороб. Більшість із них проводяться у ранньому дитячому віці.

Як підготувати дитину до процедури вакцинації

Перед проведенням щеплення лікар здійснює огляд дитини та оцінює загальний стан її здоров'я. Важливо розуміти, що дитина може хвилюватись і тривожитись щодо процедури вакцинації, потребувати психологічної підтримки. Вона може не розуміти навіщо робити щеплення, якщо вона здорова. Щеплення захищає здоров'я вашої дитини, тому ваше завдання – підготувати сина чи доньку до процедури, в ігровій формі пояснити особливості вакцинації.

Розпочати психологічну підготовку дитини до щеплення варто одразу, як ви приймете рішення про вакцинацію.

Як саме це зробити?

Обговоріть із дитиною процедуру, яку вона проходитиме, завчасно. Дайте відповіді на всі запитання, які можуть її цікавити.

Опишіть дитині кожну дію медпрацівника, поясніть навіщо обробляти місце уколу, як працює шприц тощо. Можна разом переглянути мультфільм чи спеціальні відео про вакцинацію дітей.

У жодному разі не наголошуйте на тому, що укол безболісний – це буде брехнею. Краще розкажіть, що лише так вакцина зможе потрапити у її організм і допомогти йому протистояти захворюванню.

Говоріть у позитивному ключі, ставте себе, вакцинованих маму або тата, у приклад.

Візьміть із собою до медзакладу улюблену іграшку чи річ дитини, яка може дати їй відчуття комфорту та відвернути увагу.

Якщо перед процедурою дитина почувається стривоженою та переляканою, спробуйте такі техніки:

Техніка стискання. Запропонуйте дитині стискати м’ячик або власні долоні. Необхідно сильно стиснути щось долонями та затриматися на 5 секунд у такому стані. Наступний етап: розслаблення і повторення циклу.

Послухайте разом музику або поспівайте. Це допоможе дитині відволіктися від процедури, а відтак вона буде більш розслабленою.

Спробуйте попрацювати з уявою. Уявіть разом із дитиною місце, яке їй приємне. Попросіть сина/дочку описати те, що він/вона бачить, які запахи та звуки чує, що відчуває.

Важливо пам’ятати, що іноді щеплення, які захищають вашу дитину від інфекційних захворювань, можуть викликати тимчасовий дискомфорт, наприклад, незначний біль у місці ін’єкції, підвищення температури. З цієї причини дитина може нервувати і плакати, відповідно, після щеплення вона потребує більшої уваги.

Зверніться до лікаря у разі підвищення температури чи іншого погіршення стану дитини.

