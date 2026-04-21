КСУ отказал в открытии части производств и продолжил рассмотрение жалоб по УПК и пенсионному законодательству

Второй сенат КСУ продолжил рассмотрение конституционных жалоб по нормам Уголовного процессуального кодекса и пенсионного законодательства, а также принял ряд решений об отказе в открытии конституционных производств.

Конституционный Суд сообщил, что Второй сенат в закрытых частях пленарных заседаний продолжил рассмотрение дел по конституционным жалобам:

Гениевского Евгения Анатольевича относительно конституционности абзаца второго части первой статьи 616 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Гнездилова Сергея Алексеевича относительно конституционности части восьмой статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Приходько Виктора Валерьевича относительно конституционности абзаца первого пункта 13-1 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», абзаца семидесятого подпункта 27 пункта 19 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий»;

Гольник Ларисы Владленовны относительно конституционности части четвертой статьи 22, пункта 3 раздела VII «Переходные положения» Кодекса административного судопроизводства Украины, пункта 5 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия».

Их рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Второй сенат на заседании принял Определение об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Коломойского Игоря Валерьевича относительно конституционности пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При рассмотрении дела по конституционной жалобе Акционерного общества «Житомирские ласощи» относительно конституционности части третьей, первого предложения абзаца первого, абзацев третьего, четвертого, пятого части пятой статьи 56 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» от 11 января 2001 года № 2210–III с изменениями, внесенными Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления правовой защиты экономической конкуренции» от 31 мая 2005 года № 2596–IV, Второй сенат определил письменную форму конституционного производства.

Третья коллегия судей Второго сената на заседании приняла определения (окончательные) об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Соколовского Владимира Григорьевича относительно конституционности части первой статьи 44, части шестой статьи 259, части пятой статьи 265, статьи 354, части второй статьи 358, части четвертой статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Украины;

Дарды Василия Максимовича относительно конституционности отдельных положений абзаца пятого части первой статьи 25, первого предложения абзаца четвертого части второй статьи 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9 июля 2003 года № 1058–IV, отдельных положений абзацев первого, второго части первой статьи 28 указанного Закона в редакции до внесения изменений Законом Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» от 8 июля 2011 года № 3668–VI, отдельного положения статьи 51 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 года № 796–XII, отдельного положения части первой статьи 6 Закона Украины «О социальной защите детей войны» от 18 ноября 2004 года № 2195–IV.

Коллегия судей на следующем заседании продолжит рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Мирошниченко Андрея Александровича относительно конституционности статьи 336 Уголовного кодекса Украины.

Третья коллегия судей Второго сената по делу по конституционной жалобе Мирошниченко Андрея Александровича относительно конституционности статьи 336 Уголовного кодекса Украины приняла Определение (окончательное) об отказе в открытии конституционного производства.

