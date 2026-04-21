КСУ відмовив у відкритті частини проваджень і продовжив розгляд скарг щодо КПК та пенсійного законодавства

Другий сенат КСУ продовжив розгляд конституційних скарг щодо норм Кримінального процесуального кодексу та пенсійного законодавства, а також ухвалив низку рішень про відмову у відкритті конституційних проваджень.

Конституційний Суд повідомив, що Другий сенат закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Генієвського Євгена Анатолійовича щодо конституційності абзацу другого частини першої статті 616 Кримінального процесуального кодексу України;

Гнезділова Сергія Олексійовича щодо конституційності частини восьмої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України;

Приходька Віктора Валерійовича щодо конституційності абзацу першого пункту 13-1 розділу XV „Прикінцеві положення“ Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, абзацу сімдесятого підпункту 27 пункту 19 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій“;

Гольник Лариси Владленівни щодо конституційності частини четвертої статті 22, пункту 3 розділу VII „Перехідні положення“ Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 5 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя“.

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Другий сенат на засіданні постановив Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Коломойського Ігоря Валерійовича щодо конституційності пункту 2 частини другої статті 428 Кримінального процесуального кодексу України.

У розгляді справи за конституційною скаргою Акціонерного товариства „Житомирські ласощі“ щодо конституційності частини третьої, першого речення абзацу першого, абзаців третього, четвертого, п’ятого частини п’ятої статті 56 Закону України „Про захист економічної конкуренції“ від 11 січня 2001 року № 2210–III зі змінами, внесеними Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового захисту економічної конкуренції“ від 31 травня 2005 року № 2596–IV Другий сенат визначив письмову форму конституційного провадження.

Третя колегія суддів Другого сенату на засіданні постановила ухвали (остаточні) про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Соколовського Володимира Григоровича щодо конституційності частини першої статті 44, частини шостої статті 259, частини п’ятої статті 265, статті 354, частини другої статті 358, частини четвертої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України;

Дарди Василя Максимовича щодо конституційності окремих приписів абзацу п’ятого частини першої статті 25, першого речення абзацу четвертого частини другої статті 40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ від 9 липня 2003 року № 1058–IV, окремих приписів абзаців першого, другого частини першої статті 28 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ від 9 липня 2003 року № 1058–IV у редакції до внесення змін Законом України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“ від 8 липня 2011 року № 3668–VI, окремого припису статті 51 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 28 лютого 1991 року № 796–ХІІ, окремого припису частини першої статті 6 Закону України „Про соціальний захист дітей війни“ від 18 листопада 2004 року № 2195–IV.

Колегія суддів на наступному засіданні продовжить розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Мірошниченка Андрія Олександровича щодо конституційності статті 336 Кримінального кодексу України.

Третя колегія суддів Другого сенату у справі за конституційною скаргою Мірошниченка Андрія Олександровича щодо конституційності статті 336 Кримінального кодексу України постановила Ухвалу (остаточну) про відмову у відкритті конституційного провадження.

