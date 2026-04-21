В Одессе сотрудники ТЦК силой затягивали мужчин в микроавтобусы, где из них «выбивали» деньги — СБУ

17:04, 21 апреля 2026
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и руководства Сухопутных войск разоблачила в Одессе организованную преступную группировку, в которую входили сотрудники местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным следствия, фигуранты требовали деньги у граждан, а в случае отказа применяли насилие и угрожали отправить потерпевших на передовую «штурмовиками» в ускоренном формате.

Правоохранители установили, что людей силой затягивали в служебные микроавтобусы ТЦК, где из них «выбивали» деньги.

Задержание произошло «на горячем» — во время похищения очередного потерпевшего. В ходе операции злоумышленники оказывали сопротивление и пытались скрыться, поэтому спецназ СБУ открыл огонь по колесам автомобиля. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Следствие также установило, что один из участников группировки, проходивший службу в ТЦК, подыскивал потенциальных жертв, собирал информацию об их финансовом положении и маршрутах передвижения.

Далее фигуранты отслеживали потерпевших и нападали на них прямо посреди улицы или на автодорогах.

Для совершения преступлений использовали два служебных автомобиля: в одном удерживали потерпевших, другой обеспечивал «прикрытие» и наблюдение.

В настоящее время всем задержанным готовят сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо совершенное организованной группой в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ Одесса ТЦК

