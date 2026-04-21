В Одесі працівники ТЦК силоміць затягували чоловіків до мікроавтобусів, де з них «вибивали» гроші – СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та керівництва Сухопутних військ викрила в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, фігуранти вимагали гроші у громадян, а у разі відмови застосовували насильство та погрожували відправити потерпілих на передову «штурмовиками» у прискореному форматі.

Правоохоронці встановили, що людей силоміць затягували до службових мікроавтобусів ТЦК, де з них «вибивали» гроші.

Затримання відбулося «на гарячому» — під час викрадення чергового потерпілого. У ході операції зловмисники чинили опір і намагалися втекти, тому спецпризначенці СБУ відкрили вогонь по колесах автомобіля. Постраждалих внаслідок стрілянини немає.

Слідство також встановило, що один із учасників угруповання, який проходив службу в ТЦК, підшукував потенційних жертв, збирав інформацію про їхній фінансовий стан та маршрути пересування.

Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах.

Для скоєння злочинів використовували два службові автомобілі: в одному утримували потерпілих, інший забезпечував «прикриття» та спостереження.

Наразі всім затриманим готують повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.