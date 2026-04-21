  1. В Украине

Нефтепровод «Дружба» может возобновить функционирование — Украина завершила ремонтные работы

18:09, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поврежденный российским ударом участок восстановлен, однако риски новых атак остаются.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил о завершении ремонтных работ на поврежденном участке нефтепровода «Дружба», который пострадал в результате российского удара.
По его словам, инфраструктуру удалось восстановить до состояния, которое позволяет рассматривать возможность возобновления транспортировки нефти.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Зеленский отметил, что проведенные работы соответствуют договоренностям с Евросоюзом.

«Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба», который был поврежден российским ударом», – заявил он.

В то же время Президент подчеркнул, что риски повторных атак со стороны России остаются, и гарантий безопасности для инфраструктуры на данный момент нет.

По его словам, украинские специалисты обеспечили «базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования».

Также Зеленский связал восстановление работы нефтепровода с дальнейшими решениями партнеров относительно поддержки Украины.

«Мы связываем с этим разблокирование европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом. И надеемся, что партнеры сделают соответствующие шаги также и относительно кластеров для Украины – мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам», – добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Владимир Зеленский нефть

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]