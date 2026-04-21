Нефтепровод «Дружба» может возобновить функционирование — Украина завершила ремонтные работы

Поврежденный российским ударом участок восстановлен, однако риски новых атак остаются.

Президент Владимир Зеленский заявил о завершении ремонтных работ на поврежденном участке нефтепровода «Дружба», который пострадал в результате российского удара.

По его словам, инфраструктуру удалось восстановить до состояния, которое позволяет рассматривать возможность возобновления транспортировки нефти.

Зеленский отметил, что проведенные работы соответствуют договоренностям с Евросоюзом.

«Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба», который был поврежден российским ударом», – заявил он.

В то же время Президент подчеркнул, что риски повторных атак со стороны России остаются, и гарантий безопасности для инфраструктуры на данный момент нет.

По его словам, украинские специалисты обеспечили «базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования».

Также Зеленский связал восстановление работы нефтепровода с дальнейшими решениями партнеров относительно поддержки Украины.

«Мы связываем с этим разблокирование европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом. И надеемся, что партнеры сделают соответствующие шаги также и относительно кластеров для Украины – мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам», – добавил Зеленский.

