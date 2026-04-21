Нафтопровід «Дружба» може відновити функціонування — Україна завершила ремонтні роботи

Пошкоджену російським ударом ділянку відновлено, однак ризики нових атак залишаються.

Президент Володимир Зеленський заявив про завершення ремонтних робіт на пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба», що постраждала внаслідок російського удару.

За його словами, інфраструктуру вдалося відновити до стану, який дозволяє розглядати можливість відновлення транспортування нафти.

Зеленський зазначив, що проведені роботи відповідають домовленостям із Євросоюзом.

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом», – заявив він.

Водночас Президент наголосив, що ризики повторних атак з боку Росії залишаються, і гарантій безпеки для інфраструктури наразі немає.

За його словами, українські фахівці забезпечили «базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання».

Також Зеленський пов’язав відновлення роботи нафтопроводу з подальшими рішеннями партнерів щодо підтримки України.

«Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах», – додав Зеленський.

