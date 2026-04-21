Нафтопровід «Дружба» може відновити функціонування — Україна завершила ремонтні роботи

18:09, 21 квітня 2026
Пошкоджену російським ударом ділянку відновлено, однак ризики нових атак залишаються.
Нафтопровід «Дружба» може відновити функціонування — Україна завершила ремонтні роботи
Президент Володимир Зеленський заявив про завершення ремонтних робіт на пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба», що постраждала внаслідок російського удару.

За його словами, інфраструктуру вдалося відновити до стану, який дозволяє розглядати можливість відновлення транспортування нафти.

Зеленський зазначив, що проведені роботи відповідають домовленостям із Євросоюзом.

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом», – заявив він.

Водночас Президент наголосив, що ризики повторних атак з боку Росії залишаються, і гарантій безпеки для інфраструктури наразі немає.

За його словами, українські фахівці забезпечили «базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання».

Також Зеленський пов’язав відновлення роботи нафтопроводу з подальшими рішеннями партнерів щодо підтримки України.

«Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах», – додав Зеленський.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Азартні ігри ведуть до боргів та розлучення: які наслідки фіксує судова практика

Мінцифра розпочала масштабне дослідження, щоб отримати об’єктивне уявлення про реальний вплив азартних ігор на українське суспільство.

Українців хочуть звільнити від судового збору у справах про зруйноване житло

У парламенті ініціюють зміни, які можуть прибрати фінансові бар’єри для звернення до суду у справах про житло, зруйноване внаслідок війни.

Маніфест автономії ВРП: дисциплінарне провадження без очікування вироку у кримінальній справі

Чи достатньо матеріалів негласних слідчих розшукових дій для припинення кар’єри судді: дисциплінарна практика ВРП.

Банкрутство за замовленням: ВС відмовив банку у закритті провадження через звʼязок кредитора та боржника

Верховний Суд підтвердив, що кредитор не може ініціювати закриття справи, використовуючи доводи, які вже були предметом дослідження під час відкриття провадження.

ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.

