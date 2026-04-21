  1. В Украине

В Верховной Раде предлагают уволить министра внутренних дел Игоря Клименко

20:28, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Постановление подали народные депутаты на фоне теракта в Киеве и скандала с действиями патрульных.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Игоря Клименко с должности министра внутренних дел Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ №15185 подали народные депутаты Юлия Яцик, Сергей Рудик и Николай Галушко. Инициатива появилась на фоне резонансных событий после теракта в Киеве.

Речь идет о нападении, которое произошло 18 апреля в Голосеевском районе Киева. Вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим, убив пятерых человек на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете «Велмарт», где застрелил еще одного заложника. Нападавшего ликвидировали спецподразделения после штурма. В целом в результате инцидента погибли семь человек, еще 14 получили ранения.

После происшествия в сети распространили видео, на котором патрульные полицейские покидают место стрельбы после прибытия. Это вызвало широкий общественный резонанс. Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку, назвав решение справедливым как боевой офицер. Он также заявил о служебном расследовании действий подчиненных.

Позднее Жукова назначили советником главы Национальной полиции. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, на новой должности он будет отвечать за направление вовлеченности полиции в выполнение задач в условиях войны.

Министр поручил проверить действия патрульных, а генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии уголовного производства. Двум сотрудникам патрульной полиции объявили подозрение в служебной халатности.

Печерский районный суд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток — до 18 июня 2026 года — с альтернативой залога в размере 266 240 гривен для каждого. Речь идет о патрульном Михаиле Дробницком и его коллеге Анне Дудиной. Следствие считает, что их действия могли привести к тяжким последствиям.

Обоим инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

На этом фоне народные депутаты также планируют вызвать Евгения Жукова на заседание парламента 29 апреля и рекомендовать руководству МВД принять кадровые решения.

Следствие по делу продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины МВД увольнение министр

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]