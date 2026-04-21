У Верховній Раді пропонують звільнити міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка

Постанову подали народні депутати на тлі теракту в Києві та скандалу з діями патрульних.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ України.

Документ №15185 подали народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко. Ініціатива з’явилася на тлі резонансних подій після теракту в Києві.

Йдеться про напад, який стався 18 квітня у Голосіївському районі Києва. Озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих, убивши п’ятьох людей на вулиці, після чого забарикадувався в супермаркеті «Велмарт», де застрелив ще одного заручника. Нападника ліквідували спецпризначенці після штурму. Загалом унаслідок інциденту загинули семеро людей, ще 14 дістали поранення.

Після події в мережі поширили відео, на якому патрульні поліцейські залишають місце стрілянини після прибуття. Це викликало широкий суспільний резонанс. Начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку, назвавши рішення справедливим як бойовий офіцер. Він також заявив про службове розслідування дій підлеглих.

Згодом Жукова призначили радником голови Національної поліції. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, на новій посаді він відповідатиме за напрям залучення поліції до завдань в умовах війни.

Міністр доручив перевірити дії патрульних, а генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінального провадження. Двом співробітникам патрульної поліції оголосили підозру у службовій недбалості.

Печерський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб — до 18 червня 2026 року — з альтернативою застави у 266 240 гривень для кожного. Йдеться про патрульного Михайла Дробницького та його колегу Анну Дудіну. Слідство вважає, що їхні дії могли призвести до тяжких наслідків.

Обом інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людей. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На цьому тлі народні депутати також планують викликати Євгена Жукова на засідання парламенту 29 квітня та рекомендувати керівництву МВС ухвалити кадрові рішення.

Слідство у справі триває, правоохоронці встановлюють усі обставини подій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.