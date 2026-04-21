  1. В Украине

Стрельба в школе на Закарпатье: подростка могли завербовать россияне через онлайн-игры

20:50, 21 апреля 2026
15-летний ученик открыл огонь в школе, ранил одноклассника — дело квалифицировали как теракт.
На Закарпатье подростка, который открыл стрельбу в школе, могли завербовать российские спецслужбы через онлайн-игры. Инцидент расследуют как террористический акт, сообщает полиция.

Речь идет о событии, произошедшем 16 апреля в городе Чоп. 15-летний ученик во время урока произвел несколько выстрелов из пистолета и ранил одноклассника. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. Нападавшего задержали патрульные через считанные минуты после побега.

По данным следствия, подросток контактировал с неустановленными лицами через мессенджер после знакомства в онлайн-игре. Он заявил, что действовал под давлением — ему якобы угрожали причинить вред близким в случае отказа выполнять требования. Правоохранители проверяют эти обстоятельства и устанавливают причастных лиц.

В полиции уточняют, что использованный пистолет был шумовым, переделанным под огнестрельное оружие. Действия несовершеннолетнего квалифицированы по статье о террористическом акте.

На этом фоне в Закарпатской ОВА состоялось совещание с участием правоохранителей, представителей образования и громад. Главной темой стали попытки вербовки детей вражескими спецслужбами для диверсий и терактов.

Начальник полиции области Ярослав Колесник заявил, что противник целенаправленно работает с несовершеннолетними через социальные сети и онлайн-игры. По его словам, в течение учебного года в регионе зафиксировали как минимум два подобных случая.

В частности, на Тячевщине правоохранители предотвратили нападение на школу: 15-летний подросток планировал атаку с ножом и хотел транслировать ее онлайн. Его задержали во время попытки проникновения на территорию учебного заведения.

В то же время полиция сообщает и о случаях, когда дети не поддались на провокации и сразу обратились к правоохранителям.

По итогам совещания принято решение усилить профилактическую работу: ювенальная полиция и службы образовательной безопасности будут проводить дополнительные визиты в учебные заведения. Также рассматривается возможность установки рамок металлодетекторов в школах.

Правоохранители подчеркивают, что главная цель — не допустить вовлечения детей в противоправную деятельность и предотвратить подобные инциденты.

