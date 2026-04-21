  1. В Україні

Стрілянина в школі на Закарпатті: підлітка могли завербувати росіяни через онлайн-ігри

20:50, 21 квітня 2026
15-річний учень відкрив вогонь у школі, поранив однокласника — справу кваліфікували як теракт.
Стрілянина в школі на Закарпатті: підлітка могли завербувати росіяни через онлайн-ігри
На Закарпатті підлітка, який відкрив стрілянину в школі, могли завербувати російські спецслужби через онлайн-ігри. Інцидент розслідують як терористичний акт, повідомляє поліція.

Йдеться про подію, що сталася 16 квітня в місті Чоп. 15-річний учень під час уроку здійснив кілька пострілів із пістолета та поранив однокласника. Потерпілому надали медичну допомогу, загрози життю немає. Нападника затримали патрульні за лічені хвилини після втечі.

За даними слідства, підліток контактував із невстановленими особами через месенджер після знайомства в онлайн-грі. Він заявив, що діяв під тиском — йому нібито погрожували нашкодити близьким у разі відмови виконувати вимоги. Правоохоронці перевіряють ці обставини та встановлюють причетних осіб.

У поліції уточнюють, що використаний пістолет був шумовим, переробленим під вогнепальну зброю. Дії неповнолітнього кваліфіковано за статтею про терористичний акт.

На тлі цього в Закарпатській ОВА відбулася нарада за участі правоохоронців, освітян і представників громад. Головною темою стали спроби вербування дітей ворожими спецслужбами для диверсій та терактів.

Начальник поліції області Ярослав Колесник заявив, що противник цілеспрямовано працює з неповнолітніми через соціальні мережі та онлайн-ігри. За його словами, протягом навчального року в регіоні зафіксували щонайменше два подібні випадки.

Зокрема, на Тячівщині правоохоронці запобігли нападу на школу: 15-річний підліток планував атаку з ножем і хотів транслювати її онлайн. Його затримали під час спроби проникнення до навчального закладу.

Водночас поліція повідомляє і про випадки, коли діти не піддалися на провокації та одразу звернулися до правоохоронців.

За підсумками наради вирішено посилити профілактичну роботу: ювенальна поліція та служби освітньої безпеки проводитимуть додаткові візити до навчальних закладів. Також розглядають можливість встановлення металодетекторів у школах.

Правоохоронці наголошують, що головна мета — не допустити втягнення дітей у протиправну діяльність і запобігти подібним інцидентам.

