  1. В Украине

В Киеве водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта: есть раненый

08:11, 22 апреля 2026
В Дарницком районе Киева во время конфликта между водителем и пешеходом произошла стрельба.
В Дарницком районе столицы произошел конфликт между водителем и пешеходом, завершившийся стрельбой. В результате инцидента мужчина получил ранения, а злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Каменской неизвестный открыл огонь в сторону прохожего. На место происшествия оперативно прибыли бойцы полка полиции особого назначения №1 и патрульные.

Правоохранители задержали местного жителя и изъяли устройство для отстрела резиновых шаров.

По предварительным данным, конфликт возник из-за того, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель сделал ему замечание, после чего между мужчинами разгорелась ссора. В ходе конфликта вождь получил оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

В результате стрельбы пострадавший получил ранение ноги и спины.

Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением заранее подготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

