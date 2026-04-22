У Києві водій відкрив стрілянину під час дорожнього конфлікту: є поранений

У Дарницькому районі столиці стався конфлікт між водієм та пішоходом, який завершився стріляниною. Внаслідок інциденту чоловік отримав поранення, а зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кам’янській невідомий відкрив вогонь у бік перехожого. На місце події оперативно прибули бійці полку поліції особливого призначення №1 та патрульні.

Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили у нього пристрій для відстрілу гумових куль.

За попередніми даними, конфлікт виник через те, що пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. Водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. У ході конфлікту керманич дістав зброю та здійснив кілька пострілів у бік опонента.

Унаслідок стрілянини потерпілий отримав поранення ноги та спини.

Чоловіку вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

