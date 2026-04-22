  1. В Україні

У Києві водій відкрив стрілянину під час дорожнього конфлікту: є поранений

08:11, 22 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Дарницькому районі Києва під час конфлікту між водієм і пішоходом сталася стрілянина.
У Києві водій відкрив стрілянину під час дорожнього конфлікту: є поранений
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дарницькому районі столиці стався конфлікт між водієм та пішоходом, який завершився стріляниною. Внаслідок інциденту чоловік отримав поранення, а зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кам’янській невідомий відкрив вогонь у бік перехожого. На місце події оперативно прибули бійці полку поліції особливого призначення №1 та патрульні.

Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили у нього пристрій для відстрілу гумових куль.

За попередніми даними, конфлікт виник через те, що пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. Водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. У ході конфлікту керманич дістав зброю та здійснив кілька пострілів у бік опонента.

Унаслідок стрілянини потерпілий отримав поранення ноги та спини.

Чоловіку вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматичною зброєю по території житлового комплексу. 

Також у Святошинському районі Києва нетверезий чоловік розгулював з предметом, схожим на пістолет.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.  Загалом унаслідок теракту в Голосіївському районі Києва загинули семеро людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]