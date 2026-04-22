  1. В Україні

У Києві по території ЖК розгулював чоловік з автоматом

07:54, 22 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліція з’ясувала, що 37-річний мешканець орендованої квартири перебував у стані сп’яніння та зберігав зброю без дозволу.
Фото: Поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматичною зброєю по території житлового комплексу. Про це повідомила поліція Києва.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Повідомлення про озброєного чоловіка надійшло до Дніпровського управління поліції близько 23:10 у житловому комплексі на вулиці Каховській. На місце одразу прибули співробітники полку поліції особливого призначення № 1 та патрульні екіпажі.

Поліцейські встановили квартиру, до якої зайшов чоловік, після чого його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 37-річний місцевий мешканець, який орендує житло в цьому комплексі та перебував з ознаками сп’яніння.

Під час обшуку в оселі правоохоронці вилучили карабін «Кольт М-4», мисливську рушницю «Escort Magnum BTS12» та близько 200 набоїв. Походження зброї та мету її зберігання встановлюють у межах слідства.

Усі вилучені речові докази направлено на експертизу.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне носіння, зберігання або придбання зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція зброя Київ

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]