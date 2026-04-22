У Києві по території ЖК розгулював чоловік з автоматом

Поліція з’ясувала, що 37-річний мешканець орендованої квартири перебував у стані сп’яніння та зберігав зброю без дозволу.

У Києві правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматичною зброєю по території житлового комплексу. Про це повідомила поліція Києва.

Повідомлення про озброєного чоловіка надійшло до Дніпровського управління поліції близько 23:10 у житловому комплексі на вулиці Каховській. На місце одразу прибули співробітники полку поліції особливого призначення № 1 та патрульні екіпажі.

Поліцейські встановили квартиру, до якої зайшов чоловік, після чого його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 37-річний місцевий мешканець, який орендує житло в цьому комплексі та перебував з ознаками сп’яніння.

Під час обшуку в оселі правоохоронці вилучили карабін «Кольт М-4», мисливську рушницю «Escort Magnum BTS12» та близько 200 набоїв. Походження зброї та мету її зберігання встановлюють у межах слідства.

Усі вилучені речові докази направлено на експертизу.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне носіння, зберігання або придбання зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

