В Киеве по территории жилого комплекса разгуливал мужчина с автоматом

Полиция установила, что 37-летний житель съемной квартиры находился в состоянии алкогольного опьянения и хранил оружие без разрешения.

В Киеве правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который ходил с автоматическим оружием по территории жилого комплекса. Об этом сообщила полиция Киева.

Сообщение о вооруженном мужчине поступило в Днепровское управление полиции около 23:10 в жилом комплексе на улице Каховской. На место сразу прибыли сотрудники полка полиции особого назначения № 1 и патрульные экипажи.

Полицейские установили квартиру, в которую зашел мужчина, после чего его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанным оказался 37-летний местный житель, который арендует жилье в этом комплексе и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обыска в доме правоохранители изъяли карабин «Кольт М-4», охотничье ружье «Escort Magnum BTS12» и около 200 патронов. Происхождение оружия и цель его хранения устанавливаются в рамках следствия.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции возбудили уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное ношение, хранение или приобретение оружия и боеприпасов. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

