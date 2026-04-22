Дела о коррупционных правонарушениях множатся, а защита все чаще заявляет о провокациях — судья ВС

Судья ВС в КУС очертила тенденции судебного разбирательства дел о коррупционных правонарушениях.

Судья Верховный Суд в Кассационном уголовном суде Светлана Яковлева обозначила ключевые тенденции рассмотрения коррупционных дел и актуальные проблемы судебной практики. Соответствующие вопросы обсуждались во время IV Антикоррупционного форума.

По словам судьи, количество уголовных производств по коррупционным правонарушениям в последнее время существенно возросло. Кроме того, вопросы противодействия коррупции и рассмотрение связанных с ней уголовных правонарушений вызывают значительный общественный интерес.

Одной из тенденций являются частые обращения стороны защиты относительно изменения подсудности — в частности, передачи дел в Высший антикоррупционный суд. Такая возможность предусмотрена УПК Украины, однако Верховный Суд удовлетворяет ходатайства только при условии соблюдения требований статей 33-1 и 216 УПК Украины:

инкриминируемое правонарушение относится к категории коррупционных;

размер предмета преступления или неправомерной выгоды соответствует пределам, установленным законом;

субъект преступления подпадает под признаки, указанные в ст. 216 УПК Украины.

Во-вторых, как отметила Светлана Яковлева, растет количество заявлений защиты о провокации преступления в коррупционных делах. В связи с этим в текущем году был опубликован обзор судебной практики КУС ВС по провокации преступления, где Верховный Суд четко разграничил понятие провокации и допустимых форм контроля за совершением правонарушения. По словам судьи, такое разграничение важно для оценки доказательств и соблюдения баланса между эффективностью противодействия коррупции и защитой прав человека.

ВС неоднократно подчеркивал, что суды должны тщательно проверять доводы о провокации, выясняя, не было ли подстрекательства со стороны правоохранительных органов. В частности, суду необходимо исследовать:

основания для начала операции;

наличие объективного подозрения в причастности лица к преступной деятельности или его склонности к ней;

степень вовлеченности правоохранительных органов в совершение преступления.

В то же время КУС ВС, опираясь на практику ЕСПЧ, неоднократно констатировал, что версия о провокации фактически предполагает признание факта получения неправомерной выгоды. Утверждение о провокации и одновременное отрицание самого события преступления являются взаимоисключающими позициями защиты.

Судья также рассмотрела практику КУС ВС по коррупционным преступлениям. В частности, речь шла о правовых выводах относительно:

разграничения завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением от его присвоения или растраты (постановление ВС от 20 ноября 2025 года по делу № 991/5553/21);

наличия в действиях лица состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 362-2 УК Украины, а именно потенциальной возможности влияния на круг лиц или конкретное лицо (постановление ВС от 20 мая 2025 года по делу № 554/7470/16-к).

Докладчица обратила внимание на правовой вывод объединенной палаты КУС ВС от 10 февраля 2025 года по делу № 757/11969/18-к относительно признания служебного злоупотребления по ст. 364 УК Украины, а именно отсутствия условия договоренности или контактных связей между должностным лицом и выгодоприобретателем как обязательного условия для привлечения к ответственности за злоупотребление властью.

Светлана Яковлева также выделила важный вывод КУС ВС относительно применения ст. 369-2 УК Украины. Так, по делу № 686/5214/15-к Верховный Суд разъяснил особенности субъекта данного преступления. В частности, им может быть любое лицо, которое, по мнению дающего взятку, способно реально повлиять на должностное лицо, уполномоченное на выполнение определенных действий. Тот факт, что лицо является должностным, но решение конкретного вопроса не входит в его непосредственные полномочия, не исключает его ответственности по статье о злоупотреблении влиянием.

Кроме того, спикер проанализировала позицию ОП КУС ВС, изложенную в постановлении от 12 января 2026 года по делу № 336/4830/22, относительно разрешения на проведение обыска. Объединенная палата пришла к выводу, что рассмотрение ходатайства об обыске происходит с обязательным участием следователя или прокурора, что требует проведения аудио- и видеофиксации уголовного производства при таком рассмотрении. Несоблюдение этого требования при предоставлении разрешения на обыск жилья или иного владения лица является основанием для признания полученных доказательств недопустимыми согласно п. 4 ч. 3 ст. 87 УПК Украины.

