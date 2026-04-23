В Николаеве мальчик утонул в ванной, пока мать спала в другой комнате

В Николаеве двухлетний мальчик утонул в ванной, оставшись без присмотра, а его матери сообщили о подозрении в оставлении ребенка в опасности, повлекшей смерть.

В Николаеве двухлетний мальчик утонул в ванной, оставшись без присмотра взрослых.

По данным полиции и областной прокуратуры, матери ребенка сообщили о подозрении в оставлении в опасности, что привело к смерти.

Трагедия произошла во временном доме семьи. Следствие установило, что 23-летняя женщина оставила сына в ванной с закрытым стоком и открытой водой, а сама пошла в другую комнату, где уснула.

Приблизительно через два часа она вернулась и обнаружила ребенка без признаков жизни. По информации правоохранителей, женщина пыталась самостоятельно реанимировать мальчика.

Прибывшие медики констатировали смерть. Предварительно установлено, что причиной стала асфиксия по причине утопления, однако окончательные выводы должна дать судебно-медицинская экспертиза.

Женщине инкриминируют правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

