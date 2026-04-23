  1. В Україні

У Миколаєві хлопчик потонув у ванній, поки мати спала в іншій кімнаті

07:00, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Миколаєві дворічний хлопчик потонув у ванній, залишившись без нагляду, а його матері повідомили про підозру у залишенні дитини в небезпеці, що призвело до смерті.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві дворічний хлопчик потонув у ванній, залишившись без нагляду дорослих.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними поліції та обласної прокуратури, матері дитини повідомили про підозру у залишенні в небезпеці, що призвело до смерті.

Трагедія сталася у тимчасовому помешканні родини. Слідство встановило, що 23-річна жінка залишила сина у ванній із закритим стоком і відкритою водою, а сама пішла до іншої кімнати, де заснула.

Приблизно через дві години вона повернулася і виявила дитину без ознак життя. За інформацією правоохоронців, жінка намагалася самостійно реанімувати хлопчика.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Попередньо встановлено, що причиною стала асфіксія внаслідок утоплення, однак остаточні висновки має дати судово-медична експертиза.

Жінці інкримінують правопорушення, передбачене частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура діти Миколаїв

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]