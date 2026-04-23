У Миколаєві хлопчик потонув у ванній, поки мати спала в іншій кімнаті

У Миколаєві дворічний хлопчик потонув у ванній, залишившись без нагляду, а його матері повідомили про підозру у залишенні дитини в небезпеці, що призвело до смерті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві дворічний хлопчик потонув у ванній, залишившись без нагляду дорослих.

За даними поліції та обласної прокуратури, матері дитини повідомили про підозру у залишенні в небезпеці, що призвело до смерті.

Трагедія сталася у тимчасовому помешканні родини. Слідство встановило, що 23-річна жінка залишила сина у ванній із закритим стоком і відкритою водою, а сама пішла до іншої кімнати, де заснула.

Приблизно через дві години вона повернулася і виявила дитину без ознак життя. За інформацією правоохоронців, жінка намагалася самостійно реанімувати хлопчика.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Попередньо встановлено, що причиною стала асфіксія внаслідок утоплення, однак остаточні висновки має дати судово-медична експертиза.

Жінці інкримінують правопорушення, передбачене частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.