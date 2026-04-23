Верховный Суд заявил о системных проблемах с защитой прав чернобыльцев

Административные органы допускают системные ошибки в делах чернобыльцев, а ВС имеет ограниченные возможности влияния.

В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда обратили внимание на актуальные проблемы рассмотрения споров по защите прав граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом шла речь во время слушаний Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на тему «40 лет Чернобыльской катастрофы: реалии настоящего и вызовы будущего», в которых принял участие Верховный Суд.

Во время выступления представитель суда, в частности, подчеркнул результаты анализа судебной практики за 2018–2024 годы по спорам, связанным с социальными гарантиями для пострадавших. Как отмечается, эти вопросы остаются в центре внимания судебной системы.

В то же время в Верховном Суде отметили, что, несмотря на обязательность правовых выводов суда, административные органы часто допускают системные ошибки. Это приводит к значительному количеству типовых споров.

В суде также подчеркнули, что существующая задолженность по выплатам не отражает полного масштаба проблемы. Часть пострадавших не обращается в суд или не доживает до получения положенных выплат. При этом суд, обеспечивая защиту прав граждан, имеет ограниченные возможности влияния на системные недостатки.

Помимо принятия решений по существу дела, Верховный Суд реагирует на выявленные очевидные пробелы или недостатки в нормативных актах путем вынесения отдельных определений

В суде выразили надежду, что привлечение ученых и общественных организаций к слушаниям поможет наладить конструктивный диалог и позволит сделать изменения адресными и справедливыми.

