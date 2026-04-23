Верховний Суд заявив про системні проблеми із захистом прав чорнобильців

Адміністративні органи допускають системні помилки у справах чорнобильців, а ВС має обмежені можливості впливу.

У Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду звернули увагу на актуальні проблеми розгляду спорів щодо захисту прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це йшлося під час слухань Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему «40 років Чорнобильської катастрофи: реалії сьогодення та виклики майбутнього», у яких взяв участь Верховний Суд.

Під час виступу представник суду, зокрема, наголосив на результатах аналізу судової практики за 2018–2024 роки у спорах, пов’язаних із соціальними гарантіями для постраждалих. Як зазначається, ці питання залишаються в центрі уваги судової системи.

Водночас у Верховному Суді зауважили, що, попри обов’язковість правових висновків суду, адміністративні органи часто допускають системні помилки. Це призводить до значної кількості типових спорів.

У суді також підкреслили, що наявна заборгованість за виплатами не відображає повного масштабу проблеми. Частина постраждалих не звертається до суду або не доживає до отримання належних виплат. При цьому суд, забезпечуючи захист прав громадян, має обмежені можливості впливу на системні недоліки.

Окрім ухвалення рішень по суті справи, Верховний Суд реагує на виявлені очевидні прогалини або недоліки в нормативних актах шляхом постановлення окремих ухвал

У суді висловили сподівання, що залучення науковців та громадських організацій до слухань допоможе налагодити конструктивний діалог і дасть змогу зробити зміни адресними й справедливими.

