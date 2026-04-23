Генераторы, Starlink и ремонты после обстрелов — что предлагают включать в расходы нотариусов.

12:23, 23 апреля 2026
НПУ настаивает: неважно, где работает нотариус — в жилом или нежилом помещении, это не должно влиять на учет его расходов.
Генераторы, Starlink и ремонты после обстрелов — что предлагают включать в расходы нотариусов.
Нотариальная палата обратилась в Государственную налоговую службу с просьбой согласовать подход к формированию расходов частных нотариусов. Соответствующее письмо направили директору профильного департамента ГНС Владимиру Кизиме.

НПУ настаивает: не имеет значения, где именно работает нотариус — в жилом или нежилом помещении. Это не должно влиять на то, какие расходы он может учитывать в налоговом учете.

Свою позицию Палата обосновывает нормами Закона «О нотариате» и Налогового кодекса, которые не устанавливают ограничений относительно типа помещения и гарантируют равенство налогоплательщиков.

Почему этот вопрос возник

На практике налоговая обычно без проблем признает расходы нотариусов, которые работают в нежилых помещениях. В то же время в случае с жилыми помещениями возникают споры — даже если расходы аналогичны.

Дополнительный фактор — война. Обстрелы, отключения света, проблемы с интернетом и отоплением вынудили нотариусов тратиться на автономность и безопасность работы.

Какие расходы предлагают разрешить

НПУ просит согласовать, что к расходам (при наличии подтверждающих документов) можно относить:

1. Приобретенные генераторы, электростанции, солнечные станции/панели, инверторы, аккумуляторы, стабилизаторы напряжения, батареи, электрические и газовые обогреватели, освещение, повербанки, оборудование для обеспечения работы Интернета (роутеры, старлинки) и т.д.

2. Приобретенное топливо для генераторов и обогревателей.

3. Проведенные ремонтные работы в случае повреждения нотариальной конторы (рабочего места) в результате обстрелов/бомбардировки: замена окон, дверей, потолка, а также в результате пожара или затопления и т.д.

4. Коммунальные платежи как в случае, если помещение находится в собственности, так и в пользовании (аренда, ссуда) нотариуса.

5. Топливо, израсходованное для совершения нотариальных действий вне рабочего места (расходы на выезд).

6. Электроприборы, солнечные панели, электрооборудование, автоматы, выключатели/переключатели, кабели, розетки, огнетушители, видеонаблюдение.

7. В случае разрушения, затопления, пожара: расходы на восстановление офиса, имущества, необходимого для нотариальной деятельности и хранения нотариального архива, а также расходы на восстановление поврежденных документов.

8. Защитные противоударные пленки на окна, ролеты.

9. Расходы на оборудование рабочих мест для доступа маломобильных групп населения, пандусы, поручни, отдельные выходы, мини-лифты и т.д., в том числе ремонтные и строительные работы в связи с этим.

В Нотариальной палате считают, что согласованный подход устранит разночтения в налоговой практике, снизит риски для нотариусов при проверках и учтет реальные условия работы во время войны.

