Генераторы, Starlink и ремонты после обстрелов — что предлагают включать в расходы нотариусов.
Нотариальная палата обратилась в Государственную налоговую службу с просьбой согласовать подход к формированию расходов частных нотариусов. Соответствующее письмо направили директору профильного департамента ГНС Владимиру Кизиме.
НПУ настаивает: не имеет значения, где именно работает нотариус — в жилом или нежилом помещении. Это не должно влиять на то, какие расходы он может учитывать в налоговом учете.
Свою позицию Палата обосновывает нормами Закона «О нотариате» и Налогового кодекса, которые не устанавливают ограничений относительно типа помещения и гарантируют равенство налогоплательщиков.
Почему этот вопрос возник
На практике налоговая обычно без проблем признает расходы нотариусов, которые работают в нежилых помещениях. В то же время в случае с жилыми помещениями возникают споры — даже если расходы аналогичны.
Дополнительный фактор — война. Обстрелы, отключения света, проблемы с интернетом и отоплением вынудили нотариусов тратиться на автономность и безопасность работы.
Какие расходы предлагают разрешить
НПУ просит согласовать, что к расходам (при наличии подтверждающих документов) можно относить:
1. Приобретенные генераторы, электростанции, солнечные станции/панели, инверторы, аккумуляторы, стабилизаторы напряжения, батареи, электрические и газовые обогреватели, освещение, повербанки, оборудование для обеспечения работы Интернета (роутеры, старлинки) и т.д.
2. Приобретенное топливо для генераторов и обогревателей.
3. Проведенные ремонтные работы в случае повреждения нотариальной конторы (рабочего места) в результате обстрелов/бомбардировки: замена окон, дверей, потолка, а также в результате пожара или затопления и т.д.
4. Коммунальные платежи как в случае, если помещение находится в собственности, так и в пользовании (аренда, ссуда) нотариуса.
5. Топливо, израсходованное для совершения нотариальных действий вне рабочего места (расходы на выезд).
6. Электроприборы, солнечные панели, электрооборудование, автоматы, выключатели/переключатели, кабели, розетки, огнетушители, видеонаблюдение.
7. В случае разрушения, затопления, пожара: расходы на восстановление офиса, имущества, необходимого для нотариальной деятельности и хранения нотариального архива, а также расходы на восстановление поврежденных документов.
8. Защитные противоударные пленки на окна, ролеты.
9. Расходы на оборудование рабочих мест для доступа маломобильных групп населения, пандусы, поручни, отдельные выходы, мини-лифты и т.д., в том числе ремонтные и строительные работы в связи с этим.
В Нотариальной палате считают, что согласованный подход устранит разночтения в налоговой практике, снизит риски для нотариусов при проверках и учтет реальные условия работы во время войны.
