Генератори, Starlink і ремонти після обстрілів — що пропонують включати у витрати нотаріусів

НПУ наполягає: неважливо, де працює нотаріус — у житловому чи нежитловому приміщенні, це не має впливати на облік його витрат.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нотаріальна палата звернулася до Державної податкової служби з проханням узгодити підхід до формування витрат приватних нотаріусів. Відповідний лист скерували директору профільного департаменту ДПС Володимиру Кизимі.

НПУ наполягає: не має значення, де саме працює нотаріус — у житловому чи нежитловому приміщенні. Це не повинно впливати на те, які витрати він може враховувати у податковому обліку.

Свою позицію Палата обґрунтовує нормами Закону «Про нотаріат» та Податкового кодексу, які не встановлюють обмежень щодо типу приміщення і гарантують рівність платників податків.

Чому це питання виникло

На практиці податкова зазвичай без проблем визнає витрати нотаріусів, які працюють у нежитлових приміщеннях. Водночас у випадку з житловими приміщеннями виникають суперечки — навіть якщо витрати аналогічні.

Додатковий фактор — війна. Обстріли, відключення світла, проблеми з інтернетом і опаленням змусили нотаріусів витрачатися на автономність і безпеку роботи.

Які витрати пропонують дозволити

НПУ просить погодити, що до витрат (за наявності підтвердних документів) можна відносити:

1. Придбані генератори, електростанції, сонячні станції/панелі, інвертори, акумулятори, стабілізатори напруги, батареї, електричні та газові обігрівачі, освітлення, повербанки, обладнання для забезпечення роботи Інтернету (роутери, старлінки) тощо.

2. Придбане паливо для генераторів та обігрівачів.

3. Здійснені ремонтні роботи у разі пошкодження нотаріальної контори (робочого місця) внаслідок обстрілів/бомбардування: заміна вікон, дверей, стелі, а також внаслідок пожежі чи затоплення тощо.

4. Комунальні платежі як у випадку, якщо приміщення є у власності, так і користуванні (оренда, позичка) нотаріуса. 5. Паливо, витрачене для вчинення нотаріальних дій поза межами робочого місця (витрати на виклик).

6. Електроприлади, сонячні панелі, електрообладнання, автомати, вимикачі/перемикачі, кабелі, розетки, вогнегасники, відеоспостереження.

7. У разі руйнування, затоплення, пожежі: витрати на відновлення офісу, майна, необхідного для нотаріальної діяльності та зберігання нотаріального архіву, а також витрати на відновлення пошкоджених документів.

8. Захисні протиударні плівки на вікна, ролети.

9. Витрати на обладнання робочих місць для доступу маломобільних груп населення, пандусів, поручнів, окремих виходів, міні-ліфтів тощо, в тому числі ремонтні та будівельні роботи у зв’язку з цим.

У Нотаріальній палаті вважають, що узгоджений підхід прибере різночитання у податковій практиці, зменшить ризики для нотаріусів під час перевірок та врахує реальні умови роботи під час війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.