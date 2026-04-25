Какая минимальная пенсия сейчас в Украине: актуальные данные ПФУ

Минимальные пенсионные выплаты в Украине с 1 марта установлены на уровне от 3406 до 4213 грн в зависимости от возраста и стажа.

В Украине для социальной защиты наиболее уязвимых пенсионеров государство гарантирует минимальные уровни пенсионных выплат. С 1 марта этот гарантированный минимум был повышен.

Пенсионный фонд Украины уточнил актуальные минимальные размеры пенсий:

граждане в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), получают не менее 4213 грн (ранее — 3758 грн);

пенсионеры в возрасте 80+ с необходимым стажем (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) также имеют минимум 4213 грн;

лица в возрасте 70–80 лет с полным стажем (30/35 лет) — не менее 4050 грн (было 3613 грн);

пенсионеры до 70 лет с полным стажем, а также лица с инвалидностью I группы — не менее 3725 грн (ранее 3323 грн);

другие неработающие пенсионеры — не менее 3406 грн (было 3038 грн).

Если после перерасчёта пенсия оказывается ниже установленного минимума для соответствующей категории, государство автоматически производит доплату, чтобы довести выплату до гарантированного уровня.

