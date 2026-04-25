Яка мінімальна пенсія зараз в Україні: актуальні дані ПФУ

17:58, 25 квітня 2026
Мінімальні пенсійні виплати в Україні з 1 березня встановлені на рівні від 3406 до 4213 грн залежно від віку та стажу.
В Україні для соціального захисту найбільш вразливих пенсіонерів держава гарантує мінімальні рівні пенсійних виплат. З 1 березня цей гарантований мінімум було підвищено.

Пенсійний фонд України уточнив актуальні мінімальні розміри пенсій:

  • громадяни віком від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), отримують не менше 4213 грн (раніше — 3758 грн);
  • пенсіонери віком 80+ із необхідним стажем (20 років для жінок і 25 років для чоловіків) також мають мінімум 4213 грн;
  • особи віком 70–80 років із повним стажем (30/35 років) — не менше 4050 грн (було 3613 грн);
  • пенсіонери до 70 років із повним стажем, а також особи з інвалідністю I групи — не менше 3725 грн (раніше 3323 грн);
  • інші непрацюючі пенсіонери — не менше 3406 грн (було 3038 грн).

Якщо після перерахунку пенсія виявляється нижчою за встановлений мінімум для відповідної категорії, держава автоматично здійснює доплату, щоб довести виплату до гарантованого рівня.

