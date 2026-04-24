Как заплатить имущественные налоги через банк: инструкция ГНС

Налоговая служба предоставила разъяснение относительно правильного заполнения платежных инструкций при уплате имущественных налогов через кассу банка и порядок зачисления средств в бюджет.

Ниже приведён пример уплаты имущественных налогов через кассу банка.

Чтобы оплатить налоговое обязательство через кассу банка, необходимо предоставить кассиру следующую информацию:

собственный налоговый номер и ФИО;

наименование и код органа Казначейства, номер IBAN счёта (из налогового уведомления-решения на уплату земельного налога/налога на недвижимое имущество, полученного гражданином от органа ДПС);

сумму земельного налога/налога на недвижимое имущество (из налогового уведомления-решения, полученного гражданином от органа ДПС).

В поле назначения платежа укажите:

код вида уплаты: 101;

дополнительную информацию записи: уплата земельного налога за ____ год согласно НУР (краткое описание в произвольной форме информации о налоге и отчетном периоде).

Следующий шаг:

проверьте правильность данных, заполненных кассиром банка в платежной инструкции (в том числе собственный налоговый номер гражданина);

собственноручно подпишите правильность реквизитов платежной инструкции для дальнейшего исполнения банком.

В случае уплаты налогов за другое лицо, которое имеет обязательства по земельному налогу или налогу на недвижимое имущество, плательщик сообщает кассиру банка налоговый номер и ФИО этого лица.

При правильном заполнении реквизитов платежной инструкции средства будут зачислены в бюджет как уплата соответствующих налогов за указанного плательщика и отражены в его интегрированной карточке.

Проверить зачисление платежа можно уже на следующий день в личной части Электронного кабинета.

