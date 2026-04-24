Как заплатить имущественные налоги через банк: инструкция ГНС

09:26, 24 апреля 2026
Налоговая служба предоставила разъяснение относительно правильного заполнения платежных инструкций при уплате имущественных налогов через кассу банка и порядок зачисления средств в бюджет.
Государственная налоговая служба Украины подготовила удобную памятку, которая поможет гражданам правильно заполнять платежные инструкции при уплате имущественных налогов.

Ниже приведён пример уплаты имущественных налогов через кассу банка.

Чтобы оплатить налоговое обязательство через кассу банка, необходимо предоставить кассиру следующую информацию:

собственный налоговый номер и ФИО;

наименование и код органа Казначейства, номер IBAN счёта (из налогового уведомления-решения на уплату земельного налога/налога на недвижимое имущество, полученного гражданином от органа ДПС);

сумму земельного налога/налога на недвижимое имущество (из налогового уведомления-решения, полученного гражданином от органа ДПС).

В поле назначения платежа укажите:

код вида уплаты: 101;

дополнительную информацию записи: уплата земельного налога за ____ год согласно НУР (краткое описание в произвольной форме информации о налоге и отчетном периоде).

Следующий шаг:

проверьте правильность данных, заполненных кассиром банка в платежной инструкции (в том числе собственный налоговый номер гражданина);

собственноручно подпишите правильность реквизитов платежной инструкции для дальнейшего исполнения банком.

В случае уплаты налогов за другое лицо, которое имеет обязательства по земельному налогу или налогу на недвижимое имущество, плательщик сообщает кассиру банка налоговый номер и ФИО этого лица.

При правильном заполнении реквизитов платежной инструкции средства будут зачислены в бюджет как уплата соответствующих налогов за указанного плательщика и отражены в его интегрированной карточке.

Проверить зачисление платежа можно уже на следующий день в личной части Электронного кабинета.

