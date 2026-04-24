  1. В Україні

Як сплатити майнові податки через банк: інструкція ДПС

09:26, 24 квітня 2026
Податкова служба надала роз’яснення щодо правильного заповнення платіжних інструкцій при сплаті майнових податків через касу банку та порядку зарахування коштів до бюджету.
Державна податкова служба України підготувала зручну пам’ятку, яка допоможе громадянам правильно заповнювати платіжні інструкції під час сплати майнових податків.

Нижче наведено приклад сплати майнових податків через касу банку.

Щоб сплатити податкове зобов’язання через касу банку потрібно надати касиру таку інформацію:

- власний податковий номер та ПІБ;

- найменування та код органу Казначейства, номер ІВАN рахунку (з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку/податку на нерухоме майно, отриманого громадянином від органу ДПС);

- суму земельного податку/податку на нерухоме майно (з податкового повідомлення – рішення, отриманого громадянином від органу ДПС);

У полі призначення платежу вкажіть:

- код виду сплати: 101;

- додаткова інформація запису: сплата земельного податку за ____ рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі інформації про податок, який сплачується, та звітний період).

Наступний крок:

- перевірте правильність даних, заповнених касиром банку у платіжній інструкції (у тому числі власний податковий номер громадянина);

- власноруч підпишіть правильність реквізитів платіжної інструкції для подальшого виконання її банком.

У разі сплати податків за іншу особу, яка має зобов’язання із земельного податку або податку на нерухоме майно, платник повідомляє касиру банку податковий номер та ПІБ цієї особи.

За умови правильного заповнення реквізитів платіжної інструкції кошти будуть зараховані до бюджету як сплата відповідних податків за зазначеного платника та відображені в його інтегрованій картці.

Перевірити зарахування платежу можна вже наступного дня у приватній частині Електронного кабінету.

податкова податки

Стрічка новин

