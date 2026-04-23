КСУ отказал в открытии производств по ряду жалоб по кодексам и антикоррупционному законодательству

15:46, 23 апреля 2026
Первый сенат Конституционного Суда Украины рассмотрел вопрос об открытии производств по конституционным жалобам, большинство из которых касались норм процессуальных кодексов и закона о предотвращении коррупции.
КСУ отказал в открытии производств по ряду жалоб по кодексам и антикоррупционному законодательству
Конституционный Суд сообщает, что Первый сенат в открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Арустамяна Ашота Эдуардовича относительно конституционности отдельного предписания пункта 1 части первой статьи 2 Закона Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, а также Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины».

Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

Первый сенат на заседании постановил Определение об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Шалухиной Виктории Викторовны относительно конституционности абзаца шестнадцатого части первой статьи 1, подпункта «в» пункта 2 части первой статьи 3, части первой статьи 45, части первой статьи 51-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», пункта 1 части первой статьи 238 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Кроме того, состоялись заседания коллегий судей Первого сената, на которых судьи рассматривали вопросы об открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам.

По результатам рассмотрения Вторая коллегия судей Первого сената постановила определения (окончательные) об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Новак Галины Анатольевны — относительно конституционности части четвертой статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Украины и отдельного положения части второй статьи 1230 Гражданского кодекса Украины;

Шевченко Евгения Владимировича — относительно конституционности части десятой статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Третья коллегия судей Первого сената не единогласно постановила определения об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Бабака Максима Андреевича — относительно конституционности предписаний части первой статьи 14-2, части пятой статьи 279-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

Кускова Сергея Юрьевича — относительно конституционности части десятой статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Конституционные жалобы переданы на рассмотрение Первого сената для решения вопроса об открытии или отказе в открытии конституционных производств по этим делам.

